Верховный Суд не будет рассматривать жалобы на приговор по делу о нападении на Айвара Кинжабаева

В июне Верховный Суд РФ изучил кассационные жалобы на приговор Красноярского районного суда, вынесенный Максиму Фольцу, Андрею Филимошину и Валерию Сарибекову по делу о нападении на Айвара Кинжабаева. Информацию об этом корреспонденту Волга Ньюс подтвердили в пресс-службе Верховного Суда.

Напомним, обвиняемыми по делу проходили девять человек: Андрей Филимошин, Василий Грак, Валерий Сарибеков, Павел Немов, Максим Фольц, Федор Колычев, Василий Немов, Яков Калинкин и Александр Клишненко.

На Кинжабаева, на тот момент занимавшего должность и.о. руководителя Росимущества по Москве, напали вечером 10 ноября 2018 года. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе. В результате Кинжабаев получил тяжкие травмы.

В июне 2019 г. задержали семерых мужчин. Кроме того, их подозревали в других заказных нападениях. В нападении на чиновника следствие обвиняло Василия Грака, Павла Немова и Максима Фольца. Предположительно, они получили за "работу" от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Задержали и предполагаемого посредника - Андрея Филимошина. Он отрицал вину.

По версии следствия, в 2016 г. двое судимых за бандитизм и убийство мужчин создали ОПГ, в которую вовлекли еще семерых. За три года они совершили 13 нападений по заказам (заказчиков следствие не установило). От действий злоумышленников пострадали 11 жителей области, большинство из которых получили травмы различной степени тяжести.

11 августа 2022 г. Красноглинский районный суд приговорил Филимошина к 13 годам лишения свободы, Грака - к 14, Фольца, Сарибекова и Колычева - к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина - к пяти с половиной, Павла Немова - к восьми годам. В июне 2023 г. Самарский областной суд внес в него некоторые изменения, но оставил назначенные фигурантам сроки без изменений.

Затем приговор и апелляционное определение Самарского облсуда также были обжалованы в Шестом кассационном суде, который 1 марта 2024 г. оставил вынесенные судебные акты без изменений.

21 и 24 мая кассационные жалобы двух адвокатов на приговор Красноярского районного суда в отношении Андрея Филимошина поступили в Верховный Суд РФ. 30 мая в Верховный Суд поступила кассационная жалоба адвоката на тот же приговор в отношении Максима Фольца и 17 июня поступила жалоба на тот же приговор в отношении Валерия Сарибекова.

Суд изучил жалобы и отказал в передаче их на рассмотрение в судебном заседании.

Отметим, что недавно стало известно о гибели Василия Грака на СВО. Его посмертно наградили орденом Мужества. По информации источников Волга Ньюс, на СВО после приговора уходил также Павел Немов.