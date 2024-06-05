На СВО погиб Василий Грак, осужденный за нападение на главу ТУ Росимущества

В понедельник, 3 июня, в Самарской области похоронили Василия Грака, погибшего при исполнении долга на СВО. Об этом Волга Ньюс сообщили несколько источников.

Мужчину посмертно наградили Орденом Мужества. По неофициальным данным, пропасть он мог еще в марте.

Василий Грак был фигурантом громкого дела о нападении на главу самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Это случилось 10 ноября 2018 г. — тогда Кинжабаев работал в Москве, но приезжал в Самарскую область. По версии следствия, один из нападавших, Павел Немов, закрыл трех детей, супругу Кинжабаева и находившегося в доме сантехника в ванной. Остальная группа в тот момент уже набросилась на главу семьи. Чиновника избили ногами и арматурой и порезали ножом.

Подозреваемых также обвинили в ряде других нападений, в том числе — нападении и на члена совета директоров ОАО "Жигулевское пиво" Виктора Догушева. По версии правоохранителей, наемники согласились выполнить заказ "не установленного следствием лица".

11 августа 2022 г. подсудимые выслушали обвинительный приговор. Филимошина приговорили к 13 годам лишения свободы; Грака — к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева — к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина — к пяти с половиной, Павла Немова — к восьми годам. Сами осужденные не признавали вину. Адвокаты основного фигуранта, Андрея Филимошина, даже подали жалобу в Верховный Суд РФ.

По информации источников Волга Ньюс, на СВО после приговора уходил также Павел Немов. Его комиссовали после ранения, полученного при выполнении задачи. Есть данные, что на фронт хотели попасть и некоторые другие фигуранты дела, но не все "прошли" по состоянию здоровья и другим причинам.

Напомним, ранее стало известно, что на СВО ушел экс-начальник самарской полиции Вячеслав Хомских. Его судили за взятки, но он тоже не признавал вину.