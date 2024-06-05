16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На СВО погиб Василий Грак, осужденный за нападение на главу ТУ Росимущества ФСБ и СК "поймали" чиновника за нарушения на нацпроекте "Культура" В Тольятти волонтера СВО судят за контрабанду оружия без оружия ДТП с пожаром на трассе М-5 унесло жизни двух человек Сызранские полицейские "накрыли" незаконное казино

Происшествия

На СВО погиб Василий Грак, осужденный за нападение на главу ТУ Росимущества

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 3 июня, в Самарской области похоронили Василия Грака, погибшего при исполнении долга на СВО. Об этом Волга Ньюс сообщили несколько источников.

Мужчину посмертно наградили Орденом Мужества. По неофициальным данным, пропасть он мог еще в марте.

Василий Грак был фигурантом громкого дела о нападении на главу самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Это случилось 10 ноября 2018 г. — тогда Кинжабаев работал в Москве, но приезжал в Самарскую область. По версии следствия, один из нападавших, Павел Немов, закрыл трех детей, супругу Кинжабаева и находившегося в доме сантехника в ванной. Остальная группа в тот момент уже набросилась на главу семьи. Чиновника избили ногами и арматурой и порезали ножом.

Подозреваемых также обвинили в ряде других нападений, в том числе — нападении и на члена совета директоров ОАО "Жигулевское пиво" Виктора Догушева. По версии правоохранителей, наемники согласились выполнить заказ "не установленного следствием лица".

11 августа 2022 г. подсудимые выслушали обвинительный приговор. Филимошина приговорили к 13 годам лишения свободы; Грака — к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева — к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина — к пяти с половиной, Павла Немова — к восьми годам. Сами осужденные не признавали вину. Адвокаты основного фигуранта, Андрея Филимошина, даже подали жалобу в Верховный Суд РФ.

По информации источников Волга Ньюс, на СВО после приговора уходил также Павел Немов. Его комиссовали после ранения, полученного при выполнении задачи. Есть данные, что на фронт хотели попасть и некоторые другие фигуранты дела, но не все "прошли" по состоянию здоровья и другим причинам.

Напомним, ранее стало известно, что на СВО ушел экс-начальник самарской полиции Вячеслав Хомских. Его судили за взятки, но он тоже не признавал вину.

Гид потребителя

Последние комментарии

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30