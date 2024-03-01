Кассационный суд принял решение по делу о нападении на главу самарского Росимущества Кинжабаева

Шестой кассационный суд 1 марта рассмотрел жалобы на приговор группе мужчин, которых обвиняли в ряде заказных нападений. В частности, группировка напала на главу управления Росимущества по Самарской области Айвара Кинжабаева и являвшегося членом совета директоров "Жигулевского пива" Виктора Догушева.

Напомним, на скамье подсудимых оказались девять человек. Предполагалось, что группа мужчин выполняла заказные нападения.

"В течение трех лет участники группировки совершили по заказам неустановленных лиц 13 преступлений, в том числе нападение на граждан и повреждение их имущества. Пострадали 11 жителей региона", — сообщали в прокуратуре Самарской области.

На Айвара Кинжабаева напали 10 ноября 2018 г. — тогда он работал в Москве, но приезжал в Самарскую область. По версии следствия, один из нападавших по фамилии Немов закрыл троих детей, супругу Кинжабаева и находившегося в доме сантехника в ванной. Остальная группа в тот момент уже набросилась на главу семьи. Чиновника избивали ногами и арматурой и порезали ножом.

"По мнению Кинжабаева, к совершению преступления причастен директор ОАО "Жигулевское пиво" Сапрунов. Он единственный, кто ранее угрожал Кинжабаеву из-за конфликта на фоне стремления выкупить помещение пивоваренного завода и землю под ним за 120 млн руб. при номинальной стоимости 720 млн рублей. На тот момент потерпевший работал руководителем территориального управления Росимущества в Самаре, оценка федеральной собственности входила именно в его компетенцию. При оценке снижения стоимости пивоваренного завода и земли под ним Сапрунов предпринимал попытки его подкупить, а также высказывал фразы, которые потерпевший воспринимал как угрозы", — рассказал суду гособвинитель.

Участников группы также обвинили в нападении и на члена совета директоров ОАО "Жигулевское пиво" Виктора Догушева. По версии следствия, наемники согласились выполнить заказ "не установленного следствием лица". Предполагается, что 20 мая 2019 г. Грак, Фольц и Немов прибыли к дому Догушева в Красноярском районе. Отключили электричество в доме, чтоб вынудить хозяина выйти. Потом избили арматурой и ногами. Кроме того, Догушеву отрезали часть левой ушной раковины.

11 августа 2022 г. подсудимые выслушали обвинительный приговор. Филимошина приговорили к 13 годам лишения свободы; Грака — к 14; Фольца, Сарибекова и Колычева — к 12. Клишенко получил условный срок. Василия Немова приговорили к 11 годам лишения свободы, Калинкина — к пяти с половиной, Павла Немова — к восьми годам. Адвокаты приговор обжаловали. Областной суд оставил его в силе.

"В кассационных жалобах осужденный Филимошин А. В., его защитники и защитники других осужденных настаивали на отмене судебных решений, утверждая о допущенных нарушениях уголовного и уголовно-процессуального законов, непричастности осужденных к совершенным преступлениям и их оговоре со стороны потерпевших и свидетелей. Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы кассационных жалоб, судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций и оставила судебные решения без изменения", — сообщили в пресс-службе Шестого кассационного суда.

Интересно, что на самого Айвара Кинжабаева теперь жалуется в правоохранительные органы бывшая сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова.