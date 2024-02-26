РФ возвращает земли, фигурирующие в деле экс-чиновницы Росимущества

РФ в лице зампрокурора Самарской области и теруправление Росимущества инициировали процесс возврата в госсобственность земель в Кошкинском районе и на ул. Грозненской в Самаре. В приватизации самарских земель, по версии следствия, участвовала теперь уже бывшая сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова.

Напомним, Алия Ишмуратова была уволена и арестована по подозрению в превышении полномочий. Речь идет о фальсификации документов, позволивших частникам выкупить федеральное имущество с ущербом для казны. Ущерб составил более 170 млн рублей.

Договор о купле-продаже трех участков на ул. Грозненской, 1 был заключен 26 мая 2023 г. с фирмой "ДСК "Меркурий" Михаила Безрученко. Общая площадь земли составляет почти 37,3 тыс. кв. метров. Кадастровая стоимость участков превышает 64,5 млн рублей.

По тому же адресу АО "Волгабурмаш" было продано пять участков. Общая площадь реализованной территории составляет 89,4 тыс. кв. метров. Кадастровая стоимость - 121,7 млн рублей.

В договорах купли-продажи участков была указана выкупная цена в 100% от кадастровой стоимости. При этом в тот же день были оформлены протоколы разногласий, в которых фигурирует другое условие - 2,5% от кадастровой стоимости.

При подаче документов на регистрацию перехода права собственности Росимущество не проводило их экспертизу. Документы, служащие основанием для установления цены выкупа земельных участков, также отсутствуют.

Первый заместитель прокурора Самарской области в интересах РФ обратился в арбитражный суд за признанием сделок купли-продажи территорий недействительными. В рамках этих дел суд запретил регистрацию перехода прав.

Другая сделка - по продаже земли в Кошкинском районе - рассматривается судом по заявлению самого ТУ Росимущества по Самарской области. Этому предшествовало обращение Алии Ишмуратовой в СКР и Генпрокуратуру по поводу действий бывшего руководителя - Айвара Кинжабаева.

Как сообщалось в СМИ, речь шла о сомнительной приватизации земельных участков в пользу ООО "Племенной завод "Дружба".

В конце 2023 г. самарское Росимущество потребовало в суде расторгнуть договор купли-продажи участка площадью 781,9 тыс. кв. м в границах сельского поселения Орловка Кошкинского района. Земля была продана в марте 2021 года.

По этому делу арбитраж также запретил проводить сделки. Решения по спорным территориям еще не вынесены.