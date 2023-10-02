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Преступления Происшествия

Экс-сотрудница самарского ТУ Росимущества написала заявления на бывшего руководителя в СКР и Генпрокуратуру

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова, уволенная, а затем и арестованная по подозрению в превышении полномочий, отправила на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на свое бывшее руководство в лице Айвара Кинжабаева, сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, Ишмуратову задержали в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

Как считают органы следствия, "обладая определенными распорядительными полномочиями", чиновница в мае 2023 г. единолично утвердила протоколы разногласий по договорам купли-продажи федеральной земли, заключенным АО "Волгабурмаш" с ООО "ДСК "Меркурий", "незаконно, без всяких на то оснований" применив льготу в 2,5% от кадастровой стоимости участков. По закону такая льгота действительно может применяться при условии, что собственник владел участком длительный срок. Схема рабочая, по ней в регионе нередко выкупалась земля под крупными промышленными предприятиями.

Своими действиями, в версии следствия, Ишмуратова будто бы превысила должностные полномочия, причинив федеральному бюджету ущерб в сумме не менее 180,4 млн рублей.

Сначала появилось уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), санкция которой — до 4 лет лишения свободы. Затем был возбужден эпизод о мошенничестве. Дело находится в производстве СУ СКР по Самарской области, оперативную поддержку по нему оказывают сотрудники регионального УФСБ. В силовых ведомствах ситуацию никак не комментируют.

Вместе с Ишмуратовой под статью о мошенничестве попали еще несколько человек, включая юриста Анастасию Лещенко и директора АО "Волгабурмаш" Сергея Драгомира.

27 сентября суд арестовал экс-чиновницу, но до этого она успела отправить на электронные сервисы обращений СКР и Генпрокуратуры заявления на бывшего руководителя — Айвара Кинжабаева.

В первом заявлении Ишмуратова требует от руководства СКР провести проверку на "предмет наличия в действиях руководителя ТУ Росимущества в Самарской области Кинжабаева А.А. составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 285, 286 УК РФ, либо иных составов преступлений и при выявлении признаков возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности", а также взять данное дело под личный контроль. Незаконные, по версии Ишмуратовой, действия якобы были совершены главой теруправления при подписании договора купли-продажи и оформлении в частную собственность ООО "Племенной завод "Дружба" земельных участков, изъятых из оборота, а также с превышением общей площади.

В своем заявлении на имя Александра Бастрыкина Алия Ишмуратова обращает внимание на тот факт, что с подачи Кинжабаева племзавод "Дружба" получил участок площадью более 10 гектаров. Для совершения подобной сделки требуется специальное поручение Росимущества, которого у самарского теруправления (в версии Ишмуратовой) как раз и не было. Кроме того, в статье 6 Водного кодекса РФ прописан запрет на продажу любого водного объекта и его береговой полосы. "Наличие самых незначительных по размеру водных объектов является основанием для обращения с иском об их истребовании", — пишет Ишмуратова. А в границах отчужденной в пользу племзавода "Дружба" территории находится участок реки Кондурчи. "Однако руководитель ТУ Росимущества в Самарской области, зная о нахождении в границах земельного участка водного объекта, не принял никаких мер, в том числе обращения с иском об истребовании земельного участка", — говорится в одном заявлении опальной чиновницы.

Второе заявление Ишмуратовой касается тонкостей сдачи в аренду ФГУП "Волжское отделение института геологии и разработки горючих ископаемых" земельного участка на пересечении улиц Красноармейской и Молодогвардейской в Самаре. Договор аренды заключен в 2010 г., согласно ему плата должна вноситься ежеквартально. В 2014 г. ФГУП реорганизовано в АО, и с тех пор арендаторы об оплате участка забыли. Накопилась задолженность на сумму более 27 млн руб., однако руководство ТУ Росимущества никаких мер для разрешения ситуации не предпринимало. И лишь спустя девять лет ведомство Кинжабаева обратилось в суд с иском о взыскании задолженности. В итоге арендатор заявил срок исковой давности, и федеральный бюджет недополучил арендную плату за семь лет. По другому участку, также арендуемому АО "ВОИГ и РГИ", бюджет недополучил 1,5 млн рублей. В своем втором заявлении на имя Александра Бастрыкина Алия Ишмуратова просит провести проверку на "предмет наличия в действиях руководителя ТУ Росимущества в Самарской области Кинжабаева А.А. состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, либо иных составов преступлений и при выявлении признаков возбудить уголовное дело".

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