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Преступления Происшествия

За помощь в розыске подозреваемого из Самарской области обещают 1 млн рублей

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МВД продолжает розыск Владимира Кириллова. Его связывали с покушением на теперь уже бывшего председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее сообщалось, что мужчину подозревают по ч. 1 ст. 295 УК РФ ("Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование"). Предполагалось, что речь идет о покушении на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову, которое было совершено 25 ноября 2008 года. В нее выстрелили из малокалиберного оружия, когда женщина выходила из своего подъезда, чтобы сесть в служебную машину. Дроздова выжила, в себя пришла лишь через несколько дней после сложнейшей операции, а на работе появилась лишь в марте 2009 года. Как установило следствие в марте 2009 г., к покушению на судью мог был причастен именно Владимир Кириллов: предположительно, он остался недоволен решением Кировского районного и Самарского областного судов о признании недействительной заключенной им сделки по покупке "лакомого" куска земли на 8-й просеке.

В мае 2025 г. Любовь Дроздова, уже будучи в почетной отставке, скончалась на 73-м году жизни.

На текущий момент Владимир Кириллов — в открытой базе розыска МВД на официальном сайте ведомства. Там указано, что он "переобъявлен" в розыск. С важной информацией по этому розыску просят обращаться по телефонам: 8(846) 278-14-65, 278-22-22, а также 02 (102) или 8 (495) 031-72-14. Там же указано, что сумма вознаграждения за помощь в розыске — 1 млн рублей. 

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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