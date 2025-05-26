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Умерла председатель Самарского облсуда в почетной отставке Любовь Дроздова

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 26 мая, стало известно о смерти бывшего председателя Самарского облсуда Любови Дроздовой. Известие сообщили в пресс-службе инстанции.

Любовь Дроздова скончалась на 73 году жизни. Судейских корпус уже выразил соболезнование родным и близким. Прощание состоится 28 мая.

"Любовь Петровна родилась в Куйбышеве. В судебной системе она проработала 47 лет, в должности судьи — 32 года, 12 из которых в должности председателя Самарского областного суда, посвятив свою жизнь защите прав и свобод человека, во имя торжества закона и справедливости.

Любовь Петровна активно сочетала работу судьи с работой в органах судейского сообщества: будучи судьей, она была избрана председателем Квалификационной коллегии судей Самарской области", — рассказали в облсуде.

Известно, что в 2008 г. Любовь Дроздова была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. А в 2013 г. ей объявлена Благодарность президента Российской Федерации, в 2018 г. присвоили почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации". Она ушла в отставку в 2019 году.

В период работы в 2008 г. Любовь Дроздова пережила покушение. Утром 25 ноября в нее выстрелили из малокалиберного оружия, когда она выходила из своего дома. С тяжелым ранением в живот Любовь Дроздову госпитализировали. Она смогла снова начать работать только в конце марта 2009 г. Следствие считало, что все это произошло из-за истории с отчуждением земель. Будто бизнесмен Владимир Кириллов остался недоволен решением суда. Суд отказался признать законной сделку купли-продажи земельного участка площадью 3,9 тыс. кв. м в районе Барбошиной поляны. Земли Кириллов приобретал под строительство коттеджей. Обидевшись на Любовь Дроздову, Кириллов якобы нанял киллера — Сергея Африкяна. Оба обвиняемых были объявлены в международный розыск. Позже в СМИ появилась версия, будто Кириллов попросил знакомых убить исполнителя покушения на Дроздову — Африкяна. Но якобы эти знакомые захотели завладеть крупной суммой и убили обоих. В розыск тогда объявили граждан Марьенкова и Тищенко. Потом Тищенко задержали, он дал показания, после чего подозрения с него сняли. В 2012 г. Следственный комитет РФ объявил, что Кириллов может быть жив, потому что следствие "наткнулось" на его заграничные счета и недвижимость.

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