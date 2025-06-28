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Преступления Происшествия

Пьяный сельчанин замахнулся топором на сына сожительницы и стал фигурантом уголовного дела

КЛЯВЛИНО. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Клявлинского района обратился 19-летний парень, который сообщил, что сожитель матери хочет убить его.

Со слов участников происшествия полицейские восстановили картину произошедшего: во второй половине дня 36-летний мужчина распивал спиртные напитки дома у своей сожительницы. Сын женщины находился дома.

На бытовой почве между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял топор и замахнувшись на молодого человека, пригрозил физической расправой. Молодой человек воспринял угрозу, как реально опасную для жизни и здоровья. Когда сожитель успокоился, он смог выйти из дома и обратиться в полицию.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".

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