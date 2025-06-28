Пьяный сельчанин замахнулся топором на сына сожительницы и стал фигурантом уголовного дела

В полицию Клявлинского района обратился 19-летний парень, который сообщил, что сожитель матери хочет убить его.
Со слов участников происшествия полицейские восстановили картину произошедшего: во второй половине дня 36-летний мужчина распивал спиртные напитки дома у своей сожительницы. Сын женщины находился дома.
На бытовой почве между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина взял топор и замахнувшись на молодого человека, пригрозил физической расправой. Молодой человек воспринял угрозу, как реально опасную для жизни и здоровья. Когда сожитель успокоился, он смог выйти из дома и обратиться в полицию.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы