Самарца подозревают в получении пенсии по фальшивой инвалидности

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества при получении выплат. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, не позднее 2014 г. местный житель предоставил в Управления ПФ РФ бумаги о том, что он инвалид. На основании этого мужчина до 2025 г. получал ежемесячную выплату — всего более 1,6 млн рублей. Теперь же выяснилось, что его признали инвалидом на основании поддельных документов.