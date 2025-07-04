Самарца подозревают в получении пенсии по фальшивой инвалидности

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества при получении выплат. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, не позднее 2014 г. местный житель предоставил в Управления ПФ РФ бумаги о том, что он инвалид. На основании этого мужчина до 2025 г. получал ежемесячную выплату — всего более 1,6 млн рублей. Теперь же выяснилось, что его признали инвалидом на основании поддельных документов.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы