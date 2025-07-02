Пожилой самарец перевел на "безопасные счета" мошенников 3 млн рублей

В полицию Самары обратился 65-летний местный житель, ставший очередной жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина сообщил, что на сотовый телефон ему поступило сообщение от представителя портала "Госуслуг". Под предлогом сохранения сбережений, неизвестный попросил сообщить коды, поступившие в sms. Он поверил звонившему и передал конфиденциальные сведения.
Спустя некоторое время вновь позвонили с незнакомых номеров. На этот раз неизвестный, представившись правоохранителем сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета самарца денежные средства и оформить на его имя кредиты. Мужчину убедили, что спасти сбережения может помочь только сотрудник "Центробанка", который предложил перевести имеющиеся денежные средства на указанные якобы "безопасные" счета. Самарец поддался уловкам аферистов и перевел им более 3 миллионов рублей.
По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях мошенничества, но в сложившейся ситуации не смог распознать обман.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы