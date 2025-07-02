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Преступления Происшествия

Пожилой самарец перевел на "безопасные счета" мошенников 3 млн рублей

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары обратился 65-летний местный житель, ставший очередной жертвой мошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина сообщил, что на сотовый телефон ему поступило сообщение от представителя портала "Госуслуг". Под предлогом сохранения сбережений, неизвестный попросил сообщить коды, поступившие в sms. Он поверил звонившему и передал конфиденциальные сведения.

Спустя некоторое время вновь позвонили с незнакомых номеров. На этот раз неизвестный, представившись правоохранителем сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета самарца денежные средства и оформить на его имя кредиты. Мужчину убедили, что спасти сбережения может помочь только сотрудник "Центробанка", который предложил перевести имеющиеся денежные средства на указанные якобы "безопасные" счета. Самарец поддался уловкам аферистов и перевел им более 3 миллионов рублей.

По словам мужчины, ранее он слышал о подобных случаях мошенничества, но в сложившейся ситуации не смог распознать обман. 

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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