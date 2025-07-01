ФСБ расследует дело о похищении и вымогательстве в Самарской области

В Самарской области расследуется уголовное дело о похищении и вымогательстве. Об этом сообщает региональное УФСБ.

В деле трое подозреваемых - жители Самары. По версии следствия, в марте 2025 г. они похитили двух жителей с. Кротовка 27 и 24 лет и заставили их перевести на свой счет 1,4 млн рублей.

По данным СУ СК РФ по Самарской области, после освобождения потерпевшие обратились к правоохранителям. Двоих из фигурантов задержали и отправили под стражу, в отношении них судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третий же фигурант скрылся от следствия и объявлен в розыск.

Уголовное дело возбудили по п. "а", "ж", "з" ч. 2. ст. 126 УК РФ ("Похищение человека"). По ходатайству следствия автомобиль одного из обвиняемых, на котором передвигались обвиняемые, арестован для возмещения ущерба.