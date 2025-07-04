Жительница Тольятти лишилась почти 5 млн рублей по вине мошенников

В Тольятти жертвой мошенников стала 45-летняя женщина, занимающая должность главного специалиста в одном из крупных акционерных обществ города. Операция, проведенная мошенниками за считанные дни, обернулась для потерпевшей потерей колоссальной суммы — 4,79 миллиона рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Все началось с сообщения в мессенджере, якобы от представителя известной инвестиционной компании. Злоумышленники представились менеджерами по работе с VIP-клиентами и рассказали о сверхвыгодной инвестиционной программе с гарантированной доходностью 20% ежемесячно. Они продемонстрировали женщине якобы реальные графики роста инвестиций других клиентов и даже прислали документы, внешне напоминающие официальные договоры.
Сначала от жительницы Тольятти требовалось внести небольшую сумму для регистрации в системе, затем — более крупный депозит для открытия инвестиционного портфеля. Мошенники убедили женщину, что для получения максимальной прибыли нужно действовать быстро и не привлекать внимание банков. Они постоянно держали связь с жертвой, под разными предлогами уговаривая переводить все новые суммы.
Для большей убедительности аферисты создали поддельный сайт инвестиционной платформы, где отображались якобы растущие инвестиции женщины. Они использовали профессиональный сленг, присылали отчеты и даже имитировали звонки из "службы безопасности банка", подтверждавшие легитимность операций.
В течение всего двух дней потерпевшая переводила деньги на указанные злоумышленниками счета и номера телефонов. Сначала это были небольшие суммы, но постепенно размер переводов увеличивался. Женщина, находясь под влиянием мошенников и их обещаний быстрого обогащения, не замечала тревожных сигналов. Только когда все сбережения оказались переведенными, она осознала масштаб произошедшего и обратилась в полицию за помощью.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия, направленные на установление личностей злоумышленников и возврат похищенных средств.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы