Самарские таможенники нашли около 200 тыс. пачек контрафактных сигарет

Сотрудники Самарской таможни обнаружили склад контрафактных сигарет в Оренбургской области.

На складе в Бузулуке нашли 87 тыс. пачек сигарет, произведенных в Италии, ОАЭ, Германии, Сербии, Азербайджане и Швейцарии; более 11 тыс. пачек белорусских сигарет и более 96 тыс. пачек сигарет торговых марок отечественного производства. Стоимость товара составила 30 млн рублей. На них не было акцизных марок. Продавали нелегальные сигареты через интернет.