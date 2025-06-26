Самарские таможенники нашли около 200 тыс. пачек контрафактных сигарет

Сотрудники Самарской таможни обнаружили склад контрафактных сигарет в Оренбургской области.
На складе в Бузулуке нашли 87 тыс. пачек сигарет, произведенных в Италии, ОАЭ, Германии, Сербии, Азербайджане и Швейцарии; более 11 тыс. пачек белорусских сигарет и более 96 тыс. пачек сигарет торговых марок отечественного производства. Стоимость товара составила 30 млн рублей. На них не было акцизных марок. Продавали нелегальные сигареты через интернет.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы