В Тольятти задержали мужчину, съевшего краденый хлеб с колбасой

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В полицию Центрального района Тольятти обратился сотрудник сетевого магазина, который рассказал, что кто-то похитил с прилавка сыр, хлеб и колбасу на 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области