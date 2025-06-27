В Тольятти задержали мужчину, съевшего краденый хлеб с колбасой

В полицию Центрального района Тольятти обратился сотрудник сетевого магазина, который рассказал, что кто-то похитил с прилавка сыр, хлеб и колбасу на 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Правоохранители по камерам установили подозреваемого — им оказался 20-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Задержанный признался, что съел краденое, а затем раскаялся.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы