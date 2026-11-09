Тольяттинские УК нанесли ресурсоснабжающей организации многомиллионный ущерб

В Тольятти по итогам проверки прокуратуры Автозаводского района возбуждено уголовное дело о причинении крупного имущественного ущерба. Установлено, что управляющая компания получала деньги от жильцов за электроэнергию, но не перечисляла их ресурсоснабжающей организации.
С марта 2025 г. по июнь 2026 г. директор компании направлял поступившие от собственников средства на иные цели. В результате долг перед поставщиком электроэнергии превысил 36 млн рублей.
Дело возбуждено за "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Кроме того, по аналогичным нарушениям возбуждено еще 4 уголовных дела в отношении руководителей других управляющих компаний: суммарный ущерб от их действий превысил 49 млн рублей. Прокуратура района контролирует ход расследования.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут