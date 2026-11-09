Тольяттинские УК нанесли ресурсоснабжающей организации многомиллионный ущерб

В Тольятти по итогам проверки прокуратуры Автозаводского района возбуждено уголовное дело о причинении крупного имущественного ущерба. Установлено, что управляющая компания получала деньги от жильцов за электроэнергию, но не перечисляла их ресурсоснабжающей организации.

С марта 2025 г. по июнь 2026 г. директор компании направлял поступившие от собственников средства на иные цели. В результате долг перед поставщиком электроэнергии превысил 36 млн рублей.

Дело возбуждено за "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".

Кроме того, по аналогичным нарушениям возбуждено еще 4 уголовных дела в отношении руководителей других управляющих компаний: суммарный ущерб от их действий превысил 49 млн рублей. Прокуратура района контролирует ход расследования.