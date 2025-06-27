Жительница региона получила девять лет колонии за незаконный оборот наркотиков

Девять лет в колонии общего режима проведет женщина, задержанная полицейскими за незаконный оборот наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Приговор Волжского районного суда вступил в законную силу.

В начале прошлого года сотрудникам полиции Отдела МВД России по Волжскому району поступила информация о том, что 33-летняя местная жительница причастна к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученных сведений оперуполномоченные организовали и провели мероприятия, в ходе которых задержали женщину в пос. Петра-Дубрава. При проведении обследования ее жилища в выдвижном ящике шкафа полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, рулон изоляционной ленты, фольгированную бумагу, сверток с порошкообразным веществом и телефон с фотографиями участков местности с географическими координатами. Как установили сотрудники полиции, данные в телефоне указывали на тайники — закладки, где оперуполномоченные также обнаружили свертки, подобные изъятому в квартире.

В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области специалисты установили, что вещество в свертках является наркотическим средством — мефедрон.

Злоумышленница, допрошенная в качестве подозреваемой в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 30, п.а ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в значительном размере), пояснила следователю, что за вознаграждение получала от анонимного куратора через тайники партии наркотиков, которые расфасовывала на более мелкий вес, упаковывала и раскладывала по городу.