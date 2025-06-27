16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти задержали мужчину, съевшего краденый хлеб с колбасой Жительница региона получила девять лет колонии за незаконный оборот наркотиков Жительница Самары потеряла деньги при попытке купить квадрокоптер онлайн Сызранец умыкнул из магазина 35 пачек сливочного масла В Самаре водитель "скорой" избил пенсионера

Преступления Происшествия

Жительница региона получила девять лет колонии за незаконный оборот наркотиков

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Девять лет в колонии общего режима проведет женщина, задержанная полицейскими за незаконный оборот наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Приговор Волжского районного суда вступил в законную силу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В начале прошлого года сотрудникам полиции Отдела МВД России по Волжскому району поступила информация о том, что 33-летняя местная жительница причастна к незаконному обороту наркотиков.

Для проверки полученных сведений оперуполномоченные организовали и провели мероприятия, в ходе которых задержали женщину в пос. Петра-Дубрава. При проведении обследования ее жилища в выдвижном ящике шкафа полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, рулон изоляционной ленты, фольгированную бумагу, сверток с порошкообразным веществом и телефон с фотографиями участков местности с географическими координатами. Как установили сотрудники полиции, данные в телефоне указывали на тайники — закладки, где оперуполномоченные также обнаружили свертки, подобные изъятому в квартире.

В Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области специалисты установили, что вещество в свертках является наркотическим средством — мефедрон.

Злоумышленница, допрошенная в качестве подозреваемой в преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 30, п.а ч.4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в значительном размере), пояснила следователю, что за вознаграждение получала от анонимного куратора через тайники партии наркотиков, которые расфасовывала на более мелкий вес, упаковывала и раскладывала по городу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6