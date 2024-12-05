Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Сразу несколько источников, в том числе, в силовых структурах, подтвердили задержание бывшего начальника ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова. Официальных комментариев от ведомств пока нет.

По предварительной информации, он упоминается в уголовном деле о взяточничестве и посредничестве во взяточничестве. Это уголовное дело расследует Следственный комитет. Также в неофициальных данных звучит название "Транс-Ойл".

Ряд источников также говорит о том, что сегодня на Гавриловой поляне видели "десант тяжелых". Ранее Евгения Мадова упоминали в публикациях в связи со странностями при продаже участков именно на Гавриловой поляне. Кроме прочего, жаловавшиеся на "беспредел" на Гавриловой поляне жители говорили о давлении на них. Например, Сергей, один из активистов, который жаловался на нарушение природоохранного законодательства, рассказал, что попал под "прессинг" из-за жалоб. Мужчина строит дом для ветеранов СВО, и ему как будто стали мстить и мешать строительству.

На Евгения Мадова писали жалобы главе ГУ МВД по Самарской области Игорю Иванову — речь в них идет о якобы захвате с возможным участием Мадова акватории в Красноглинское районе Самары. Кроме того, некоторые заявления были направлены представителям московских ведомств, а также депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Также в телеграм-каналах появились документы о якобы возможной продаже по заниженной стоимости имущества на Гавриловой поляне родственнице Мадова отцом главы управления по вопросам миграции ГУ МВД по Самарской области Дениса Тимуровича Сафарова Темури Сафаровым. Последний попал в скандальную историю с угрозами жене участника СВО — ситуацию уже взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.