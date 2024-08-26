Самарец пожаловался властям, что ему мешают строить дом для ветеранов СВО

Стали известны подробности истории о нарушении прав местного жителя, строящего дом для ветеранов СВО, которая заинтересовала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Как оказалось, речь идет о возведении здания на Гавриловой поляне. Строит его на свои деньги и средства друзей офицер-воспитатель по имени Сергей.

Сергей ранее был на личном приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна. Мужчина рассказал парламентарию, что на Гавриловой поляне берег Волги завалили строительным мусором, что может загрязнять и Волгу. Обычных граждан, по его словам, порой просто "выживают" с их участков, а к недовольным "применяют меры". Например, как говорит Сергей, ему стали перегораживать дорогу, что мешает стройке. Теперь стройматериалы приходится носить издалека. Александр Хинштейн пообещал подключиться к разбирательству в этой ситуации.



Сергей также рассказал о происходящем журналистам на личном приеме у главного инспектора МВД России Игоря Золотова и обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину.



Игорь Золотов и Александр Бастрыкин высказали намерение разобраться в ситуации. В частности, Александр Бастрыкин потребовал у подчиненных доклад о происходящем.

"В СУ СК РФ по Самарской области в связи с этим организована проверка", — сообщили в ведомстве.