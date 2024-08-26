Самарец пожаловался властям, что ему мешают строить дом для ветеранов СВО

Стали известны подробности истории о нарушении прав местного жителя, строящего дом для ветеранов СВО, которая заинтересовала главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Как оказалось, речь идет о возведении здания на Гавриловой поляне. Строит его на свои деньги и средства друзей офицер-воспитатель по имени Сергей.
Сергей ранее был на личном приеме у депутата Госдумы Александра Хинштейна. Мужчина рассказал парламентарию, что на Гавриловой поляне берег Волги завалили строительным мусором, что может загрязнять и Волгу. Обычных граждан, по его словам, порой просто "выживают" с их участков, а к недовольным "применяют меры". Например, как говорит Сергей, ему стали перегораживать дорогу, что мешает стройке. Теперь стройматериалы приходится носить издалека. Александр Хинштейн пообещал подключиться к разбирательству в этой ситуации.
Сергей также рассказал о происходящем журналистам на личном приеме у главного инспектора МВД России Игоря Золотова и обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину.
Игорь Золотов и Александр Бастрыкин высказали намерение разобраться в ситуации. В частности, Александр Бастрыкин потребовал у подчиненных доклад о происходящем.
"В СУ СК РФ по Самарской области в связи с этим организована проверка", — сообщили в ведомстве.
Последние комментарии
В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?
Молодец. Делом занимается.
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту