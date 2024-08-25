Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушения прав предпринимателя из Самарской области

Глава СК РФ потребовал доклад о проверке по факту нарушения прав индивидуального предпринимателя в Самарской области.

Ранее в соцсетях появилось обращение к Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию. В сообщении говорилось, что бизнесмен на свои деньги строит дома отдыха для ветеранов СВО. При этом другие предприниматели на этом участке хотят построить развлекательный комплекс.

В СУ СК РФ по Самарской области в связи с этим организована проверка.