Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с нарушения прав предпринимателя из Самарской области

Глава СК РФ потребовал доклад о проверке по факту нарушения прав индивидуального предпринимателя в Самарской области.
Ранее в соцсетях появилось обращение к Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в ситуацию. В сообщении говорилось, что бизнесмен на свои деньги строит дома отдыха для ветеранов СВО. При этом другие предприниматели на этом участке хотят построить развлекательный комплекс.
В СУ СК РФ по Самарской области в связи с этим организована проверка.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?