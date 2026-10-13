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Происшествия

С начала года из Самарской области депортировали 800 мигрантов-нарушителей

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2026 года судебные приставы ГУФССП России по Самарской области препроводили до пункта пропуска через государственную границу 800 иностранцев, нарушивших законодательство РФ. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Отмечается, что за прошедшую неделю было выдворено 22 гражданина из стран ближнего зарубежья. Основанием для выдворения иностранцев стало нарушение миграционных правил РФ. Домой отправили тех, кто пребывал и трудился в Самарской области без законных оснований.

На ближайшие пять лет въезд на территорию России для нарушителей будет закрыт.

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