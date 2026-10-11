В Самаре иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе

В субботу, 10 октября, в Советском районе Самары под колеса автомобиля попала 90-летняя женщина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В 09:44 возле дома № 8, строение 2, по Заводскому шоссе 66-летний водитель автомобиля Nissan Juke двигался по прилегающей территории и при совершении левого поворота на ул. 22-го Партсъезда допустил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход госпитализирована.