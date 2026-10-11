В Красноглинском районе нетрезвый водитель на незарегистрированной "шестерке" врезался в дерево

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В субботу, 10 октября, в Красноглинском районе незарегистрированный в установленном порядке автомобиль ВАЗ-2106 столкнулся с деревом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области