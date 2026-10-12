Двое подростков на питбайке врезались в снегоболотоход в Сызрани

В воскресенье, 11 октября, в Сызрани произошло ДТП с участием питбайка и снегоболотохода. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 18:00 15-летний подросток на незарегистрированном питбайке Kayo 250 ехал по лесному массиву в направлении ул. Монастырской Сызрани. Он не выбрал безопасную скорость и врезался в стоявший снегоболотоход CF MOTO Cforce 600.

В аварии пострадали водитель питбайка и его 15-летний пассажир. Обоих подростков госпитализировали.