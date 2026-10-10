В Волжском районе водитель самосвала не выдержал дистанцию до легковушки и столкнулся с ней

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В пятницу, 9 октября, в Волжском районе самосвал МАЗ 650128 столкнулся с Volkswagen Polo, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области