В пос. Гаврилова Поляна должны провести проверку из-за загрязнения берега Волги

Правоохранительные органы должны провести проверку из-за загрязнения берега Волги в районе Гавриловой Поляны. Кроме того, в ситуации попросили разобраться депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Ранее сообщалось, что история конфликта в Волжском районе тянется с весны 2023 года. По данным СМИ, тогда замглавы администрации сельского поселения Рождествено, в границах которого находится поселок, Владимир Косоуров согласовал частному лицу — некоему Алексею Парфенову — отвал размываемых грунтов (строительного мусора и глины) на территории прибрежной защитной полосы Саратовского водохранилища. Мотивировалось это восстановлением размытой грунтовой дороги. Никакой дороги на этом месте не появилось. Но кучами мусора завалили пространство между Волгой и несколькими домами на ул. Набережной. В центре Гавриловой Поляны началось масштабное строительство, там появился ангар-склад со стройматериалами, техникой и ГСМ. Кроме того, последовало снятие породы со склона горы. Строительный мусор и грунт за пределы поселка не вывозили, а складировали прямо на берегу.

На этой неделе один из активистов с Гавриловой Поляны побывал на приеме граждан у депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарию в подробностях рассказали про ряд нарушений, которые, по мнению сельчан, допущены на Гавриловой Поляне. Депутат также пообещал подключиться к разбирательству.

Кроме того, как говорится в последнем ответе полиции за подписью начальника пункта полиции Рождествено Алексея Романова, по факту сообщения о незаконном складировании мусора ведется проверка. Также сельчане получили ответ природоохранной прокуратуры. В ведомстве сообщили, что выявили факт размещения мусора на дороге. Главе сельского поселения Рождествено внесли представление по факту ненадлежащего контроля за соблюдением правил благоустройства. В Росприроднадзор и Камско-Волжский филиал ФГБУ "Главрыбвод" сотрудники природоохранной прокуратуры направили информацию для установления ущерба почве и водным ресурсам, а также возможного взыскания.

Ранее жаловались властям и СМИ также жители Рождествено. Они говорили, что их лишили доступа к воде.