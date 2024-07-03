Сын экс-главы минстроя области судится с чиновниками за доступ людей к воде

Никита Чекмарев судится с администрацией с. Рождествено из-за участка земли. Информацию подтвердили источники Волга Ньюс, также судебный процесс отображается на сайте суда Волжского района Самарской области.

Напомним, жители села сообщали, что их лишили доступа к воде. В одном месте берег отгородили длинным забором, кое-где разместили лодочные стоянки, даже появилась будка со сторожем. 7 июля 2023 г. в Рождествено из-за многочисленных жалоб жителей побывали с проверкой депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных ведомств.

Как позже уточнил Александр Хинштейн, приватизация территории, отгороженной забором, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. Далее Трух стал врио первого замначальника самарского главка службы судебных приставов. После вмешательства депутата Госдумы Труха освободили от этой должности. История продолжала развиваться - представитель IT-сферы Антон Крамаров, обвиненный жителями в захвате берега, пожаловался в прокуратуру на то, что якобы на его участок в с. Рождествено "проникли неизвестные". Хотя это была проверка по многочисленным жалобам соседей Крамарова.

Далее представители Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщили, что главе администрации Волжского района внесли представление об устранении нарушений, а собственника незаконных сооружений на берегу обязали их демонтировать.

6 октября у Александра Хинштейна прошло еще одно совещание по этой ситуации с представителями власти. Были оговорены дальнейшие действия.

В итоге районная администрация 10 октября постановила установить в интересах неограниченного круга лиц публичный сервитут для прохода к водному объекту общего пользования в отношении части земельного участка.

"Направить настоящее постановление и описание местоположения границ публичного сервитута в орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления", - указано также в документе.

Далее жители рассказали, что на участке, о котором идет речь, ведутся какие-то земляные работы и срывается естественная дамба в нацпарке.

Позже суд из-за участка земли и вероятного ограничения доступа к воде начался с соседом Крамарова - Чекмаревым. По данным источников Волга Ньюс, Никита Вадимович является сыном назначенного в 2023 г. врио министра строительства Самарской области Вадима Чекмарева. Позже, впрочем, последнего сменил в минстрое Алексей Веселов.