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Облправительство Власть и политика

В самарском минстрое вновь сменился врио руководителя

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Как пишет OBOZ.INFO, новым временным руководителем министерства строительства Самарской области назначен Вадим Чекмарев. Он приступил к исполнению обязанностей областного министра 2 мая 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что исполняющей обязанности министра строительства Самарской области назначена Анна Урусова, прежде занимавшая пост заместителя главы ведомства. Назначение подтвердили в пресс-службе правительства региона во вторник, 2 мая. Однако буквально в тот же день в правительстве региона произошла новая кадровая перестановка и место Урусовой занял Чекмарев. В министерстве Чекмарев занимает должность руководителя управления территориального планирования и земельных ресурсов.

Должность руководителя ведомства стала вакантной после того, как предыдущий руководитель самарского минстроя Николай Плаксин был задержан в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 186 УК РФ), и отправлен в СИЗО на два месяца.

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