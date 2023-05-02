В Самарской области назначен врио министра строительства

Исполняющей обязанности министра строительства Самарской области назначена Анна Урусова, ранее занимавшая пост заместителя главы ведомства. Назначение подтвердили в пресс-службе правительства региона во вторник, 2 мая.
Напомним, что должность стала вакантной после того, как предыдущий руководитель самарского минстроя Николай Плаксин был задержан в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч.3 ст 186 УК РФ), и отправлен в СИЗО на два месяца.
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Ну если Стафеев то кирдык центру. Кадровый голод однако)
Во время моратория на проверки это важно...
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