В Самарской области назначен врио министра строительства

Исполняющей обязанности министра строительства Самарской области назначена Анна Урусова, ранее занимавшая пост заместителя главы ведомства. Назначение подтвердили в пресс-службе правительства региона во вторник, 2 мая.

Напомним, что должность стала вакантной после того, как предыдущий руководитель самарского минстроя Николай Плаксин был задержан в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч.3 ст 186 УК РФ), и отправлен в СИЗО на два месяца.