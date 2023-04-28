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Преступления Происшествия

Глава самарского минстроя отправлен в тюрьму в день рождения

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 апреля, федеральный судья Юлия Лобанова удовлетворила ходатайство предварительного следствия и поместила министра строительства Самарской области Николая Плаксина в следственный изолятор на два месяца.

 

Напомним, 25 апреля министр строительства Самарской области был задержан в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч.3 ст 186 УК РФ). Уголовное дело против чиновника расследует полиция.

Дело Плаксина было выделено из  другого уголовного дела, которое возбудили в мае прошлого года в следственном управлении СКР по материалам, собранным региональным УФСБ.

По версии правоохранителей, глава Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области Владимир Захарин и трое его подчиненных  превысили должностные полномочия, скрыв факты несоответствия требованиям проектной документации конструктивных решений и элементов системы пожарной безопасности" на объектах, строящихся по нацпроекту "Культура".  В ходе расследования  первоначального дела были получены показания о причастности  Плаксина к преступлению.

Прокурор поддержал ходатайство руководителя следственной группы, опираясь на наличие оснований полагать, что Плаксин скроется от следствия, т. к. при задержании у него были найдены авиабилеты в столицу.  

Плаксин же объяснил, что с 26 апреля он должен был находиться в отпуске, который намеревался провести в Санкт-Петербурге. Следствие же предоставило суду сведения, что на территории области подозреваемый не зарегистрирован.

Также в ходатайстве было указано, что задержанный может оказывать давление на своих подчиненных и уничтожить вещественные доказательства. На что адвокат Константин Третьяков заявил, что все доказательства были изъяты еще в рамках первоначального уголовного дела, и за год расследования никто из сотрудников министерства не жаловался, что Плаксин оказывает на них давление, угрожает.

Несмотря на старания московских адвокатов, принесших в суд стопку благодарственных писем в адрес их подзащитного, медицинские документы об имеющихся у него заболеваниях, о наличии престарелой матери-инвалида и двоих детей 2005 года рождения, кандидат экономических наук Николай Плаксин был помещен под стражу в свой день рождения. Ему исполнилось 53 года.

Как сообщил прессе адвокат Третьяков, защита, конечно же обжалует решение Октябрьского райсуда.

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