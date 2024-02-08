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Облправительство Власть и политика

Алексей Веселов официально стал и.о. министра строительства Самарской области

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным источников "Волга Ньюс", 7 февраля губернатором подписано постановление о возложении исполнения обязанностей министра строительства Самарской области с 8 февраля на Алексея Веселова.

Ранее Веселова уже представили сотрудникам регионального минстроя. Он занимает пост замминистра.

Напомним, с конца 2023 года Веселов был заместителем главы Самары. До работы в мэрии он трудился министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а ранее возглавлял Сергиевский район.

Сообщения о том, что Веселов переходит на работу в региональный минстрой появились в конце января. Прошлые коллеги отзываются о нем как о грамотном и активном сотруднике.

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