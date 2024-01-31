Исполнять обязанности министра строительства будет Алексей Веселов

Сразу несколько источников подтвердили "Волга Ньюс", что первого замглавы Самары Алексея Веселова представили сегодня сотрудникам регионального минстроя как исполняющего обязанности руководителя.

Сам Алексей Веселов не ответил на звонок корреспондента Волга Ньюс.

Совсем недавно, в конце 2023 года, Веселова назначили заместителем главы города. Источник в горадминистрации выразил сожаление, что с "толковым, позитивным и активным" чиновником в мэрии приходится расставаться так быстро, а тем более — в сложный зимний период.

Должность главы минстроя региона в последнее время является проблемной. Напомним, 25 апреля 2023 г. министра строительства Николая Плаксина задержали в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий. Его дело связано со строительством ДК по нацпроекту "Культура". Исполнять обязанности министра стал Михаил Асеев. Но 16 ноября 2023 г. его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро "Самарская".

До работы в мэрии Алексей Веселов трудился министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а ранее возглавлял Сергиевский район.