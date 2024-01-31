16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Исполнять обязанности министра строительства будет Алексей Веселов Из Самары в 2023 году выдворили более трех тысяч незаконных мигрантов В Самарской области в течение дня восстановят движение к населенным пунктам, отрезанным метелью Региональный департамент охоты и рыболовства возглавил Олег Федьков Наталья Катина: "Основные усилия должны быть направлены на расчистку дорог"

Облправительство Власть и политика

Исполнять обязанности министра строительства будет Алексей Веселов

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сразу несколько источников подтвердили "Волга Ньюс", что первого замглавы Самары Алексея Веселова представили сегодня сотрудникам регионального минстроя как исполняющего обязанности руководителя.

Фото: samara.er.ru

Сам Алексей Веселов не ответил на звонок корреспондента Волга Ньюс.

Совсем недавно, в конце 2023 года, Веселова назначили заместителем главы города. Источник в горадминистрации выразил сожаление, что с "толковым, позитивным и активным" чиновником в мэрии приходится расставаться так быстро, а тем более — в сложный зимний период.

Должность главы минстроя региона в последнее время является проблемной. Напомним, 25 апреля 2023 г. министра строительства Николая Плаксина задержали в качестве подозреваемого в превышении должностных полномочий. Его дело связано со строительством ДК по нацпроекту "Культура". Исполнять обязанности министра стал Михаил Асеев. Но 16 ноября 2023 г. его арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий при проектировании станции метро "Самарская". 

До работы в мэрии Алексей Веселов трудился министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а ранее возглавлял Сергиевский район.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4