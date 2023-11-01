Замглавы Самары назначили Алексея Веселова

Первым заместителем главы столицы 63 региона стал Алексей Веселов. Информацию официально подтвердили в пресс-службе администрации.
Алексей Веселов до этого трудился министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а ранее возглавлял Сергиевский район. Источники Волга Ньюс сообщали о скором переходе министра на новую работу на прошлой неделе, но сам он тогда информацию не подтверждал.
Веселов сменил на посту замглавы города Владимира Василенко. Последний 27 октября решением губернатора назначен на должность министра энергетики и ЖКХ Самарской области. А занимавший должность министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов ранее был назначен заместителем председателя правительства региона.
Новому замглавы Самары уже вручили служебное удостоверение.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули