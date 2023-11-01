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Замглавы Самары назначили Алексея Веселова

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первым заместителем главы столицы 63 региона стал Алексей Веселов. Информацию официально подтвердили в пресс-службе администрации.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Алексей Веселов до этого трудился министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, а ранее возглавлял Сергиевский район. Источники Волга Ньюс сообщали о скором переходе министра на новую работу на прошлой неделе, но сам он тогда информацию не подтверждал.

Веселов сменил на посту замглавы города Владимира Василенко. Последний 27 октября решением губернатора назначен на должность министра энергетики и ЖКХ Самарской области. А занимавший должность министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов ранее был назначен заместителем председателя правительства региона.

Новому замглавы Самары уже вручили служебное удостоверение.

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