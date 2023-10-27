Министром ЖКХ Самарской области может стать Владимир Василенко

Первого заместителя главы Самары Владимира Василенко прочат на место врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 63 региона. По данным инсайдеров, официально объявить о появлении его на этом месте могут уже в начале следующей недели.

Сам Владимир Василенко эту информацию журналисту Волга Ньюс не подтверждает, но и не опровергает. По его мнению, точно говорить о назначениях можно после появления официального документа, "а то вдруг вы напишете и окажетесь в неудобной ситуации".

Меж тем несколько источников в политических кругах считают, что Владимир Василенко может быть и не "в восторге" от грозящей большей ответственности, тем более что в сфере ЖКХ есть немалая проблема с управленческими кадрами. А Василенко "знает трубы, как никто другой", поскольку долгое время курировал эту сферу в мэрии.

Напомним, в сентябре 2023 г. стало известно, что возглавлявшего минЖКХ Александра Мордвинова перевели на должность зампреда регионального правительства. После выборов губернатора-2023 члены правительства еще не переназначены и занимают прошлые должности с поправкой "временно исполняющий обязанности". При этом главной интригой может быть даже не то, кто займет пост министра ЖКХ, а останется ли его заместителем Наталья Ржевская. Последнюю называют человеком зампреда губдумы Александра Милеева.

В то же время из нескольких источников стало известно, что вместо Василенко должность замглавы города может занять Алексей Веселов. Инсайдеры, кроме прочего, рассказывают, что человека, похожего на Веселова, уже стали нередко замечать в мэрии. Ранее потенциальный кандидат трудился министром лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. Сам Алексей Веселов в беседе с журналистом Волга Ньюс не подтвердил информацию и сообщил, что работает в своем кабинете.