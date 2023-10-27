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Губернатор Дмитрий Азаров назначил Владимира Василенко министром энергетики и ЖКХ Самарской области

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением губернатора Дмитрия Азарова Владимир Василенко назначен министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Фото: Андрей Савельев

На личной встрече с Дмитрием Азаровым Владимир Василенко доложил о результатах своей работы в должности первого заместителя главы городского округа Самара.

"Работа в целом вам хорошо знакома, но на региональном уровне масштаб задач иной. Особенности территорий, каждого муниципалитета предстоит изучить в кратчайшие сроки. Уверен, что с учетом вашего опыта работы никаких сложностей не возникнет. При этом на первом этапе ваше внимание к Самаре должно быть первостепенным, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к Владимиру Василенко. - Кадровые изменения будут происходить и в администрации города, соответственно, и помощь управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, теснейший контакт и взаимодействие нужно обеспечить. Считайте, что в этот отопительный сезон вы, отвечая в целом за весь регион, де-факто отвечаете в полной мере и за городской округ Самара".

Министром ЖКХ Самарской области может стать Владимир Василенко Министром ЖКХ Самарской области может стать Владимир Василенко
Первого заместителя главы Самары Владимира Василенко прочат на место врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 63 региона. По данным инсайдеров, официально объявить о появлении его на этом месте могут уже в начале следующей недели.

Дмитрий Азаров отметил, что за последние годы в сфере энергетики и ЖКХ Самары было многое сделано. Так, по городу, как и по всему региону, фиксируется ежегодное снижение аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном секторе, энергетике, газоснабжении, водоснабжении. Этого удалось добиться благодаря системной работе по контролю над исполнением инвестиционных программ, которые реализуют, в первую очередь, энергоснабжающие организации-монополисты.

"У нас лучший показатель в стране по исполнению инвестиционных программ за счет самих компаний-монополистов. Это оценка федерального штаба. Спрос с наших коллег и партнеров, уполномоченных и ресурсоснабжающих организаций должен быть самым строгим. Да, мы работаем по-партнерски и видим, как коллеги развивают свою материально-техническую базу, инвестируют в регион, создавая возможности, в том числе, для привлечения новых проектов, производств. Основа этому - транспортная и инженерная инфраструктура, и если этого нет, то никакой инвестор не придет. Но при этом спрос за исполнение инвестпрограмм - первостепенный", - поставил задачу Дмитрий Азаров, обращаясь к Владимиру Василенко.

Губернатор отдельно подчеркнул важность эффективной реализации национальных проектов. "На особом контроле должно быть исполнение национальных проектов, которые реализуются по решению президента страны Владимира Владимировича Путина и дали колоссальный импульс развитию нашей Самарской области и всей России. У нас масштабные проекты по региону, работы много. Уверен, что вы справитесь", - сказал Дмитрий Азаров Владимиру Василенко.

Занимавший должность министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов ранее был назначен заместителем председателя правительства региона.

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