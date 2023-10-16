Чиновники придумали способ борьбы с захватом берега в нацпарке

Власти Волжского района Самарской области снова попытались отстоять право жителей с. Рождествено (расположено в границах национального парка "Самарская Лука") купаться и отдыхать на берегу местного водоема. Вывод можно сделать из постановления, которое опубликовали на сайте района от 10 октября 2023 года.

Напомним, жители села сообщали, что их лишили доступа к воде. В одном месте берег отгородили длинным забором, кое-где разместили лодочные стоянки, даже появилась будка со сторожем. 7 июля в Рождествено из-за многочисленных жалоб жителей побывали с проверкой депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных ведомств.

Как позже уточнил Александр Хинштейн, приватизация территории, отгороженной ныне забором, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. Далее Трух стал врио 1-го замначальника Самарского главка службы судебных приставов. После вмешательства депутата Госдумы, Труха освободили от этой должности. История продолжала развиваться — представитель IT-сферы Антон Крамаров, обвиненный жителями в захвате берега, пожаловался в прокуратуру на то, что якобы на его участок в с. Рождествено "проникли неизвестные". Хотя это была проверка по многочисленным жалобам соседей Крамарова.

Далее представители Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщили, что главе администрации Волжского района внесли представление об устранении нарушений. А собственнику незаконных сооружений на берегу — наказали их демонтировать.

6 октября у Александра Хинштейна прошло еще одно совещание по этой ситуации с представителями власти. Были оговорены дальнейшие действия.

В итоге районная администрация 10 октября постановила установить в интересах неограниченного круга лиц публичный сервитут для прохода к водному объекту общего пользования в отношении части земельного участка.

"Направить настоящее постановление и описание местоположения границ публичного сервитута в орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления", — указано также в документе.

Пока же жители сообщают, что на участке, о котором идет речь, ведут какие-то земляные работы.

"Таким образом, в нацпарке продолжают срывать естественную дамбу", — считают некоторые сельчане.

Редакция продолжит следить за развитием событий.