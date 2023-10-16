Чиновники придумали способ борьбы с захватом берега в нацпарке

Власти Волжского района Самарской области снова попытались отстоять право жителей с. Рождествено (расположено в границах национального парка "Самарская Лука") купаться и отдыхать на берегу местного водоема. Вывод можно сделать из постановления, которое опубликовали на сайте района от 10 октября 2023 года.
Напомним, жители села сообщали, что их лишили доступа к воде. В одном месте берег отгородили длинным забором, кое-где разместили лодочные стоянки, даже появилась будка со сторожем. 7 июля в Рождествено из-за многочисленных жалоб жителей побывали с проверкой депутат Госдумы Александр Хинштейн и представители надзорных ведомств.
Как позже уточнил Александр Хинштейн, приватизация территории, отгороженной ныне забором, началась, по словам жителей, с экс-прокурора Волжского района Дмитрия Труха. Далее Трух стал врио 1-го замначальника Самарского главка службы судебных приставов. После вмешательства депутата Госдумы, Труха освободили от этой должности. История продолжала развиваться — представитель IT-сферы Антон Крамаров, обвиненный жителями в захвате берега, пожаловался в прокуратуру на то, что якобы на его участок в с. Рождествено "проникли неизвестные". Хотя это была проверка по многочисленным жалобам соседей Крамарова.
Далее представители Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщили, что главе администрации Волжского района внесли представление об устранении нарушений. А собственнику незаконных сооружений на берегу — наказали их демонтировать.
6 октября у Александра Хинштейна прошло еще одно совещание по этой ситуации с представителями власти. Были оговорены дальнейшие действия.
В итоге районная администрация 10 октября постановила установить в интересах неограниченного круга лиц публичный сервитут для прохода к водному объекту общего пользования в отношении части земельного участка.
"Направить настоящее постановление и описание местоположения границ публичного сервитута в орган регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления", — указано также в документе.
Пока же жители сообщают, что на участке, о котором идет речь, ведут какие-то земляные работы.
"Таким образом, в нацпарке продолжают срывать естественную дамбу", — считают некоторые сельчане.
Редакция продолжит следить за развитием событий.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!