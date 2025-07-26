Как прошел первый день на форуме "иВолга"

В пятницу, 25 июля, на Мастрюковской поляне Самарской области начали работу ключевые тематические блоки Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы, реализованного в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

1 600 участников из 80 регионов России приступили к образовательной программе, проходящей в формате сюжетной игры, а также приняли участие в первых окружных конкурсах: турнире по дворовым видам спорта "Снова в спорт" и творческом конкурсе региональной песни "Голоса иВолги".

Образовательная программа иВолги в этом году проходит в необычном формате — она интегрирована в сюжетную игру, которая охватывает всю тематику форума в 2025 году. Участники изучают историю страны, знакомятся с выдающимися россиянами, выполняют задания по своим направлениям и зарабатывают жетоны — части большого QR-кода. На закрытии форума этот код откроет коллективную мечту молодежи Приволжского федерального округа. Игра помогает вовлечься в обучение и осознать свою роль в будущем страны. Участники проходят программу по семи профилям: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление".

Образовательная программа началась с открытого диалога с директором Росдетцентра Александром Кудряшовым, председателем Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" Дмитрием Покровским, заместителем директора по патриотическому воспитанию Центра "ВОИН" Екатериной Самсоновой и заместителем директора по программной деятельности Форумной дирекции Марией Белогуровой. Темой обсуждения стала "Роль детских и молодежных объединений в укреплении духовно-нравственных ценностей".

"Форум "иВолга" стал важной площадкой для активных детей и молодежи ПФО. Интенсивная образовательная программа позволяет участникам знакомиться друг с другом, со спикерами, узнавать много фактов и информации, которые влияют на их профессиональный рост. Эти знания преобразовываются в достижения нашей страны. Во время дискуссии мы поговорили о возможностях, которые существуют в России, о деятельности детских общественных организаций, о духовно-нравственном воспитании", — поделился директор Росдетцентра Александр Кудряшов.

Форумная образовательная программа насыщенная и разноплановая. Важной ее частью стала дополнительная программа "Время действовать" — встречи с экспертами, практики и прикладные форматы, не привязанные к конкретному направлению. Каждый участник может найти здесь полезный контент: от мотивационных лекций до практических занятий, которые помогают усилить как личную, так и командную траекторию развития.

В рамках патриотической повестки участники посетили Патриотический павильон форума, который будет работать все дни. Здесь развернута интерактивная выставка, посвященная трудовому подвигу регионов ПФО в годы Великой Отечественной войны, а также Героям Великой Отечественной войны и Специальной военной операций. Архивные материалы, мультимедийные элементы и тематические инсталляции помогают молодежи глубже понять историю страны и почувствовать гордость за ее Героев.

"Когда мы говорим про патриотическое воспитание, часто имеем в виду, что это только исторические знания. На самом деле патриотизм заключается в том, чтобы человек двигал свою идеологию, достигал высот в науке и в экономическом секторе, развивая свою страну. Форум "иВолга" — это про патриотику. Здесь собираются неравнодушные люди. Молодежь настроена сюда ехать за конкретными навыками и знаниями. Они уже замотивированы и готовы впитывать в себя эту информацию, чтобы после передать ее своим коллегам в регионе", — отметила заместитель директора по патриотическому воспитанию Центра "ВОИН" Екатерина Самсонова.

Также на форуме стартовали два окружных конкурса: турнир по дворовым видам спорта "Снова в спорт" и конкурс региональной песни-визитки "Голоса иВолги". В первом команды из субъектов ПФО соревнуются в классических дворовых играх — "Резиночке", "Вышибалах" и "Городках". А во втором — делегации представили музыкальные композиции, отражающие культурную специфику своих регионов. По итогам выступлений победу в конкурсе "Голоса иВолги" одержала делегация Республики Башкортостан.

"Конкурс "Голоса иВолги" — это не просто выступление. Это возможность заявить о культуре своего региона, о его людях, смыслах и традициях. Мы постарались вложить в номер все, чем гордимся, и рады, что нас услышали. Такие конкурсы объединяют и позволяют почувствовать, что мы часть большого дела", — рассказала участница профиля "Культура и искусство" из Республики Башкортостан Екатерина Назаренко.

В течение дня на площадке форума проходили консультации по грантовым конкурсам. Участники встречались с экспертами, дорабатывали заявки и уточняли формальные требования. 26 июля на форуме стартует защита проектов в рамках конкурса Росмолодежь.Гранты — участники смогут побороться за грантовую поддержку до 1 млн руб. на реализацию своих инициатив. А 27 июля пройдет конкурс молодежных инициатив Приволжского федерального округа, организованный Фондом содействия развитию институтов гражданского общества. В нем можно получить до 500 тыс. руб. на поддержку проектов. Также в рамках конкурса молодежных инициатив ПФО от Фонда содействия развитию институтов гражданского общества проходит конкурс "Молодежные медиа ПФО". Участники посещают специальные встречи с медиаспециалистами, учатся основам освещения событий и прокачивают профессиональные навыки. Победителей ждет призовой фонд 200 000 рублей и возможность работы с медиаинфраструктурой округа.

Организаторами Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.