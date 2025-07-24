Окрылся Молодёжный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

В четверг, 24 июля, на Мастрюковской поляне в Самарской области состоялась торжественная церемония открытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодёжь.Форумы. Он проходит в рамках национального проекта "Молодёжь и дети".

"На форуме "иВолга" молодые люди обретают опыт, который поможет им в профессиональном и личностном развитии. В этом году форум объединил 1 600 участников из разных регионов России, в том числе 14 регионов ПФО, — школьников, студентов, молодых специалистов, представителей молодежных сообществ и активистов Движения Первых. Конкурс на участие составил 20 человек на место. Участников ждет насыщенная образовательная программа: сюжетная игра, которая пройдет в этом году впервые, культурно-патриотические форматы, приуроченные 80-й годовщине Великой Победы. Ребята также получат поддержку своих инициатив и смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и реализовать свою социально значимую инициативу", — подчеркнул руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Программа "иВолги" началась с парада делегаций регионов Приволжского федерального округа. В этом году форум начал работу в формате сюжетной игры, посвященной сохранению исторической памяти. По замыслу, из-за сбоя "Машины времени" участники оказались в мире, где стерта история и невозможно представить будущее. Кульминацией вечера стал запуск символического арт-объекта, который определил начало форумной игры.

С приветствием к участникам на церемонии обратился заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев: "Форум "иВолга" — знаковое событие для Приволжья. Он стал традиционной площадкой для развития молодежных инициатив и взаимодействия между регионами округа. В этом году форум проходит в 13-й раз и по праву считается флагманским молодежным проектом Приволжского федерального округа. "иВолга" объединяет активных, неравнодушных ребят, которые готовы менять свою среду и страну к лучшему. Форум проходит в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — это придает происходящему особую глубину. Здесь молодежь не только учится, но и осмысляет, что значит быть частью истории своей страны".

На Мастрюковской поляне на протяжении всего форума для участников будет работать павильон исторической памяти, посвященный 80-летию Победы. Ребята смогут пройти интерактивные маршруты, узнать больше о подвиге своих земляков, поучаствовать в акциях памяти и практических занятиях.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что эта часть программы органично связана с основной темой форума: "иВолга" стала частью идентичности нашего региона. Мы ежегодно принимаем форум на Мастрюковской поляне и гордимся тем, что Самарская область — место, где собирается и презентует свои идеи и проекты активная молодежь. В этом году особый акцент сделан на патриотическое воспитание через сюжетную игру, интегрированную в образовательную программу. Это особенно важно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участники смогут не только получить новые знания, но и прикоснуться к истории своей страны. Такие форматы формируют гражданскую зрелость и укрепляют связь поколений. Отдельно отмечу делегацию Самарской области — более 300 молодых людей представляют регион: это волонтеры, активисты, воспитанники военно-патриотических клубов и молодые авторы проектов, которые подают заявки на грантовые конкурсы. Уверен, для многих форум станет импульсом для реализации новых идей и инициатив".

С 2024 года основным направлением форума стало развитие Движения Первых — через поддержку инициатив, объединение детских и взрослых сообществ и создание пространства для совместных проектов. Тематика Движения стала сквозной для всей программы: от сюжетной игры о сохранении исторической памяти до культурных площадок и волонтерских форматов. В этом году проходит дополнительный блок — "Время действовать", который объединяет практические активности, в том числе Первый спектакль, созидательный труд и инициативы в поддержку участников специальной военной операции.

"Форум "иВолга" уже не первый год становится важной площадкой для формирования инициатив участников Движения Первых. В этой работе отражается наша важнейшая задача — поддержать развитие по-настоящему деятельного молодежного сообщества, готового развивать родные регионы, — отметил председатель правления Движения Первых, Герой России Артур Орлов. — Форум стал важной точкой притяжения для наших активистов — здесь они получают возможность научиться новому, познакомиться с единомышленниками, проявить себя. Особенно символично, что в организации форума принимает участие региональное отделение движения. Это делает форум "иВолга" не только событием для участников, но и пространством совместной работы. Мы видим, как форум становится неформальной школой практики, общения, проектирования. Для ребят это не только вдохновение, но и серьезный шаг к будущей самореализации".

Образовательная программа "иВолги" развернется в рамках семи образовательных профилей: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление". За время форума молодые люди выполнят задания, пройдут командные испытания и вместе сформируют коллективную мечту молодежи России.

"Мы стремились уйти от стандартного формата лекций и придумали образовательную систему, где теория и практика соединяются. Сюжетная игра помогает прожить форум осознанно — через действия, роли, ответственность. Каждый участник станет частью команды, получит задачу, предложит свое решение. Это и есть настоящая работа с будущим — в миниатюре, но с серьезными смыслами", — подчеркнула директор форума "иВолга" Кристина Гнатюк.