Не стало Почетного гражданина Самары Валентины Парамоновой

В пятницу, 25 июля, не стало Почетного гражданина городского округа Самара Валентины Константиновны Парамоновой.

Валентина Константиновна — кавалер орденов Ленина, Трудовой Славы III степени и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, который она получила в Кремле из рук Президента России. Была награждена медалью "За доблестный труд".

Валентина Константиновна более полувека работала водителем трамвая, в общей сложности проехала около полутора миллионов километров, это 37 "кругосветок". Она в совершенстве освоила семь модификаций трамвая, и была одним из немногих водителей, которым доверяли водить составы из трех трамвайных вагонов.

Многие сотрудники ТТУ Самары вспоминают ее с теплотой и с благодарностью, многим она помогла состояться в профессии. И при этом всегда оставалась скромным, отзывчивым человеком и настоящим профессионалом в своем деле.

Прощание состоится 27 июля в 11.00 по адресу: ул. Дзержинского, 27.