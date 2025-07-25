Не стало Почетного гражданина Самары Валентины Парамоновой

В пятницу, 25 июля, не стало Почетного гражданина городского округа Самара Валентины Константиновны Парамоновой.
Валентина Константиновна — кавалер орденов Ленина, Трудовой Славы III степени и ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, который она получила в Кремле из рук Президента России. Была награждена медалью "За доблестный труд".
Валентина Константиновна более полувека работала водителем трамвая, в общей сложности проехала около полутора миллионов километров, это 37 "кругосветок". Она в совершенстве освоила семь модификаций трамвая, и была одним из немногих водителей, которым доверяли водить составы из трех трамвайных вагонов.
Многие сотрудники ТТУ Самары вспоминают ее с теплотой и с благодарностью, многим она помогла состояться в профессии. И при этом всегда оставалась скромным, отзывчивым человеком и настоящим профессионалом в своем деле.
Прощание состоится 27 июля в 11.00 по адресу: ул. Дзержинского, 27.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????