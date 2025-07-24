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Общество

В Самаре стартует капитальный ремонт ул. Дачной

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2025 г. в Самаре стартует капитальный ремонт дороги по ул. Дачная от ул. Чернореченской до ул. Пензенской, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Проект капремонта дороги масштабный, рассчитан на два года. По сути мы построим заново дорогу с тротуарами, ливневкой, озеленением и системой освещения.Неудобства для всех участников дорожного движения вместе с подрядчиком постараемся минимизировать, но не всегда это возможно. По итогу мы получим полностью обновленную дорогу, которая свяжет два крупных района Самары — Ленинский и Железнодорожный", — сказал глава города Самара Иван Носков.

Первый этап подготовительных работ стартует в августе, в рамках него проведут вырубку аварийных деревьев, разработку, уплотнение и планировку грунта будущей дороги.

Основные ремонтные работы запланированы на 2026 год. Проект капремонта двухполосной дороги предусматривает устройство 4,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия проезжей части, 3,8 тыс. кв. м тротуаров и 4 тыс. кв. м газонов. Вдоль дороги будет обустроена ливневая канализация, установлены система освещения, светофоры, дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

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