В Самаре стартует капитальный ремонт ул. Дачной

В 2025 г. в Самаре стартует капитальный ремонт дороги по ул. Дачная от ул. Чернореченской до ул. Пензенской, сообщает мэрия города.

"Проект капремонта дороги масштабный, рассчитан на два года. По сути мы построим заново дорогу с тротуарами, ливневкой, озеленением и системой освещения.Неудобства для всех участников дорожного движения вместе с подрядчиком постараемся минимизировать, но не всегда это возможно. По итогу мы получим полностью обновленную дорогу, которая свяжет два крупных района Самары — Ленинский и Железнодорожный", — сказал глава города Самара Иван Носков.

Первый этап подготовительных работ стартует в августе, в рамках него проведут вырубку аварийных деревьев, разработку, уплотнение и планировку грунта будущей дороги.

Основные ремонтные работы запланированы на 2026 год. Проект капремонта двухполосной дороги предусматривает устройство 4,5 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия проезжей части, 3,8 тыс. кв. м тротуаров и 4 тыс. кв. м газонов. Вдоль дороги будет обустроена ливневая канализация, установлены система освещения, светофоры, дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.