Ул. Аэродромная в Самаре перекрыта до 31 июля

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С 23:59 25 июля перекрыта ул. Аэродромная в Самаре в районе пересечения с ул. Промышленности на участке перекрестка с круговым движением.

Фото: департамент транспорта Самары