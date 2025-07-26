С Молодецкого кургана эвакуирована туристка со сломанной рукой

В пятницу, 25 июля, спасатели эвакуировали 40-летнюю туристку с Молодецкого кургана.
Женщина сломала руку и потеряла сознание от боли. В 12:40 дежурная смена спасателей на автомобиле повышенной проходимости выдвинулась к месту происшествия. На курган поднимались спасатели пешком.
Пострадавшей наложили шину и на носилках доставили к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.
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