С Молодецкого кургана эвакуирована туристка со сломанной рукой

В пятницу, 25 июля, спасатели эвакуировали 40-летнюю туристку с Молодецкого кургана.

Женщина сломала руку и потеряла сознание от боли. В 12:40 дежурная смена спасателей на автомобиле повышенной проходимости выдвинулась к месту происшествия. На курган поднимались спасатели пешком.

Пострадавшей наложили шину и на носилках доставили к машине скорой помощи, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.