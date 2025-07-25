"иВолга-2025": Кирилл Косминский научил молодежь искать финансирование в толпе

Молодежный форум "иВолга-2025", стартовавший 24 июля, — не только площадка для демонстрации талантов и обсуждения перспектив развития региона, но и настоящая школа для начинающих предпринимателей.

Одним из самых ярких событий первого дня форума стала лекция исполнительного директора Ассоциации операторов альтернативной платформы Кирилла Косминского, который раскрыл секреты успешного краудфандинга.

Косминский, выступая перед аудиторией, состоящей из студентов, молодых специалистов и лидеров ПФО, подчеркнул, что краудфандинг — это не просто сбор средств, а мощный инструмент для тестирования идеи, поиска первых клиентов и формирования лояльного сообщества вокруг проекта.

"В условиях ограниченного финансирования краудфандинг становится настоящим спасением для амбициозных стартапов, — заявил он. — Это шанс воплотить в жизнь самые смелые идеи, даже если банки и инвесторы не спешат открывать свои кошельки."

Эксперт развеял популярные мифы о краудфандинге, отметив, что этот инструмент подходит не только для творческих и социальных проектов, но и для технологических стартапов, производственных инициатив и даже инфраструктурных проектов. Главное — грамотно представить свою идею и убедить людей в ее ценности.

Косминский обратил внимание на важный нюанс: деньги, собранные на краудфандинговой платформе, поступают автору только в том случае, если проект достигнет хотя бы половины заявленной цели. В противном случае все пожертвования возвращаются "благодетелям". Это, по мнению эксперта, является отличной мотивацией для создания уникальной истории, способной "зацепить" потенциальных спонсоров.

В качестве примеров успешного краудфандинга Косминский привел всемирно известные культурные объекты, такие как Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и Эйфелева башня в Париже. Эти примеры наглядно демонстрируют, что даже самые масштабные проекты могут быть реализованы благодаря поддержке простых людей, верящих в значимость идеи.

В завершение своей лекции Кирилл Косминский вдохновил участников форума своим девизом: "Кто ищет — тот всегда найдет!".

Форум "иВолга-2025" предоставил участникам уникальную возможность пообщаться с представителями власти и бизнеса, обсудить вопросы трудоустройства и участия в программах поддержки. Организаторы уверены, что мероприятие станет мощным стимулом для развития межрегионального молодежного сотрудничества и формирования активной молодежной среды в ПФО.