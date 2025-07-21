В Самаре прошло мероприятие, посвященное вопросам подростковой занятости и развития молодежной сферы

Ведущие эксперты в области молодежной политики, представители образовательных учреждений, работодателей и общественных организаций в рамках круглого стола обсудили актуальные вопросы подростковой занятости и внедрение Стандарта ответственного трудоустройства подростков.

Организатором мероприятия выступил аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка при организационной поддержке министерства молодежной политики Самарской области, министерства образования Самарской области и министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

"Быть нужными, любимыми и занятыми — это условия счастливого детства. За круглым столом поговорили об опыте регионов по организации занятости и трудоустройства ребят, послушали мнение и запросы самой молодежи, возьмем в работу лучшие практики и поделимся своими наработками. Нацеливаемся на дальнейшее внедрение Стандарта ответственного трудоустройства подростков, который предложила М.А.Львова-Белова, на развитие молодежных организаций и подростковых пространств, на системную работу с подростками в трудной жизненной ситуации. Задач и вызовов много, но вместе мы с ними обязательно справимся, потому что это в интересах развития детей и в интересах развития нашего региона и страны", — сказала Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

"Организация занятости подростков и молодежи, вовлечение их в различные виды деятельности (волонтерство, трудоустройство, молодежные акции) позволяет предупредить правонарушения и антиобщественные действия обучающихся. В центре внимания находятся учащиеся "особой педагогической заботы" из социально незащищенных семей, учащиеся, состоящие на профилактическом учете и так далее. Содействие трудоустройству подростков и молодежи — это возможность для ребят приобщиться к трудовой деятельности, узнать о предприятиях региона, чтобы в дальнейшем сделать осознанный выбор профессии", — отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Татьяна Лапшова.

Также в рамках круглого стола состоялось награждение победителей ежегодного конкурса по определению лучшего наставника среди наставников предприятий и организаций, участвующих в реализации в Самарской области практико-ориентированного (дуального) обучения в профессиональных образовательных организациях. В числе жюри — представители министерства промышленности и торговли Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, союза работодателей, профсоюза работников народного образования и науки.

Напомним, что дуальное обучение в СПО — это форма образования, при которой студенты овладевают выбранной профессией на практике в условиях будущего рабочего места, а теорию при этом изучают в стенах учебного заведения. Цель такого обучения — комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций по профессии/специальности в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, требованиями профессиональных стандартов и квалификационными требованиями работодателей.

Лучшим наставником среди более чем 20 участников конкурса стал наладчик станков и манипуляторов с программным управлением ПАО "ОДК — Кузнецов" Бахытжан Чукаев.

Призерами состязания стали преподаватель физкультуры детского сада "Аленушка" с. Кинель-Черкассы Айгуль Джунусова и заместитель директора ООО "Полиграфия" Светлана Марина.