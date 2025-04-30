"Самарская студенческая весна — 2025": грандиозный финал самого творческого фестиваля региона

Во вторник, 29 апреля, в МТЛ "Арена" состоялся торжественный гала-концерт областного фестиваля "Самарская студенческая весна — 2025", собравший более 2000 зрителей.

От имени главы региона Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов вручил награды вузам-победителям: Приволжскому государственному университету путей сообщения (1 место), Самарскому государственному экономическому университету и Самарскому государственному социально-педагогическому университету (2 место), а также Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. П. Королева (3 место).

Фестиваль, впервые проведенный в 1952 году, имеет богатую историю. В 1992 году именно самарские студенты выступили с инициативой создания всероссийского формата. В этом году мероприятие прошло под слоганом "Твой путь начинается здесь", который выбрали сами участники. Особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — все конкурсные программы включали тематические номера, соответствующие концепции всероссийского этапа "Весна Победы".

Первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов обратился к участникам и зрителям финального концерта: "Я очень рад находиться сегодня рядом с вами здесь, в этом зале, где всех переполняют эмоции, — ровно так и должно быть на студвесне, дорогие друзья! Это мероприятие с историей, важно вспомнить, что именно в Самарской области зарождалась студвесна. И очень здорово, что у нас есть такой замечательный фестиваль для молодых, талантливых, креативных ребят, где выплеск творческой энергии происходит в классно организованном формате. Хочу сказать, что со стороны правительства совершенно точно будем продолжать его развивать, оказывать поддержку. Абсолютно уверен — у студвесны прекрасное, яркое, творческое будущее!".

Гала-концерт стал поистине грандиозным завершением фестиваля, объединившим лучшие творческие номера сезона в единое яркое шоу. В программе гармонично сочетались зажигательные танцевальные постановки, проникновенные вокальные и театральные выступления, а также особые номера, посвященные 80-летию Великой Победы — сводный хор исполнил военные песни, театрализованная постановка рассказала о подвиге советских солдат, мультимедийный проект с архивными кадрами военных лет вызвал особый эмоциональный отклик у зрителей, а современные хореографические композиции на патриотическую тематику продемонстрировали связь поколений.

Все номера, от народных танцев до электронной музыки, были объединены общей идеей преемственности традиций и студенческого творчества, создав незабываемую атмосферу праздника, где торжественность момента сочеталась с молодежным задором и профессиональным исполнением.

"За фестивальный сезон состоялось 14 вузовских концертов, 3 насыщенных конкурсных дня по направлению "АРТ" и незабываемый вечер электронной музыки с участием 5 талантливых диджеев. Более 2000 творческих студентов из вузов региона воплотили в жизнь наш главный слоган этого года "Твой путь начинается здесь", доказав, что фестиваль действительно становится стартовой площадкой для новых талантов. Особую ценность приобрел специальный конкурсный день 15 апреля в ПГУТИ, давший возможность проявить себя номерам вне вузовских программ. В этом году мы особенно гордимся качеством работ в направлениях "Арт" и "Медиа", где ребята через творчество отразили важность 80-летия Победы для молодых людей. "Самарская студенческая весна" вновь подтвердила статус главной творческой лаборатории молодежи губернии. Уверена, на всероссийском этапе наши победители покажут блестящие результаты!" — подвела итоги фестиваля министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Почетные гости и члены жюри фестиваля вручили награды победителям в специальных номинациях:

• "Лучшее художественное слово" — Илья Романов (ПривГУПС)

• "Лучшая мужская роль" — Андрей Волков (СГЭУ)

• "Лучшая женская роль" — Анастасия Морозова (СамГМУ)

• "Лучший актерский ансамбль" — актерский состав концертной программы (МИР)

• "За профессиональное мастерство" — Евгений Семикин (СамГАУ)

• "Лучший перформанс" — коллектив "им. Аркадия Паровозова" (ПривГУПС)

• "Лучший номер в номинации "Цирковое искусство" — коллектив "На Грани" (СГСПУ)

• "Лучшая эстрадная миниатюра" — команда КВН "Сборная Факультетов" (СамГТУ)

• "За продвижение эстрадно-хорового искусства" — коллектив "Oblivion" (Самарский Университет)

• "Лучший номер в номинации "Уличный танец" — коллектив "ВМ" (Самарский Университет)

• "Лучший номер в номинации "Современный танец" — проект "сТАНЦиЯ" (ПГУТИ)

• "Лучший сольный номер" — Симизар Ганберова (ТГУ)

• "Лучшее выступление в номинации "Электронная музыка и диджеинг" — Абдулла Сангов (СГЭУ)

• "За многогранные навыки в медиа" — Валентина Белова и Дарья Якимова (СГЭУ)

• "За актуальное воплощение художественной идеи" — Марина Корщикова (СЮИ ФСИН)

Особый интерес вызвал "Приз зрительских симпатий", победителя которого выбирали путем онлайн-голосования. Обладателем специального приза от VK стала Сборная "СГЭУ" по чир-спорту "The Lions" — "Крылья надежды".

По итогам регионального фестиваля будет сформирована делегация от Самарской области для участия во всероссийском фестивале "Российская студенческая весна". Лучшие номера и арт-проекты представят регион на федеральном уровне.