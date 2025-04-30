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"Самарская студенческая весна — 2025": грандиозный финал самого творческого фестиваля региона

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 29 апреля, в МТЛ "Арена" состоялся торжественный гала-концерт областного фестиваля "Самарская студенческая весна — 2025", собравший более 2000 зрителей.

Фото: пресс-служба областного фестиваля "Самарская студенческая весна"

От имени главы региона Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов вручил награды вузам-победителям: Приволжскому государственному университету путей сообщения (1 место), Самарскому государственному экономическому университету и Самарскому государственному социально-педагогическому университету (2 место), а также Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С. П. Королева (3 место).

Фестиваль, впервые проведенный в 1952 году, имеет богатую историю. В 1992 году именно самарские студенты выступили с инициативой создания всероссийского формата. В этом году мероприятие прошло под слоганом "Твой путь начинается здесь", который выбрали сами участники. Особое внимание было уделено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — все конкурсные программы включали тематические номера, соответствующие концепции всероссийского этапа "Весна Победы".

Первый вице-губернатор-председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов обратился к участникам и зрителям финального концерта: "Я очень рад находиться сегодня рядом с вами здесь, в этом зале, где всех переполняют эмоции, — ровно так и должно быть на студвесне, дорогие друзья! Это мероприятие с историей, важно вспомнить, что именно в Самарской области зарождалась студвесна. И очень здорово, что у нас есть такой замечательный фестиваль для молодых, талантливых, креативных ребят, где выплеск творческой энергии происходит в классно организованном формате. Хочу сказать, что со стороны правительства совершенно точно будем продолжать его развивать, оказывать поддержку. Абсолютно уверен — у студвесны прекрасное, яркое, творческое будущее!".

Гала-концерт стал поистине грандиозным завершением фестиваля, объединившим лучшие творческие номера сезона в единое яркое шоу. В программе гармонично сочетались зажигательные танцевальные постановки, проникновенные вокальные и театральные выступления, а также особые номера, посвященные 80-летию Великой Победы — сводный хор исполнил военные песни, театрализованная постановка рассказала о подвиге советских солдат, мультимедийный проект с архивными кадрами военных лет вызвал особый эмоциональный отклик у зрителей, а современные хореографические композиции на патриотическую тематику продемонстрировали связь поколений.

Все номера, от народных танцев до электронной музыки, были объединены общей идеей преемственности традиций и студенческого творчества, создав незабываемую атмосферу праздника, где торжественность момента сочеталась с молодежным задором и профессиональным исполнением.

"За фестивальный сезон состоялось 14 вузовских концертов, 3 насыщенных конкурсных дня по направлению "АРТ" и незабываемый вечер электронной музыки с участием 5 талантливых диджеев. Более 2000 творческих студентов из вузов региона воплотили в жизнь наш главный слоган этого года "Твой путь начинается здесь", доказав, что фестиваль действительно становится стартовой площадкой для новых талантов. Особую ценность приобрел специальный конкурсный день 15 апреля в ПГУТИ, давший возможность проявить себя номерам вне вузовских программ. В этом году мы особенно гордимся качеством работ в направлениях "Арт" и "Медиа", где ребята через творчество отразили важность 80-летия Победы для молодых людей. "Самарская студенческая весна" вновь подтвердила статус главной творческой лаборатории молодежи губернии. Уверена, на всероссийском этапе наши победители покажут блестящие результаты!" — подвела итоги фестиваля министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Почетные гости и члены жюри фестиваля вручили награды победителям в специальных номинациях:

• "Лучшее художественное слово" — Илья Романов (ПривГУПС)
• "Лучшая мужская роль" — Андрей Волков (СГЭУ)
• "Лучшая женская роль" — Анастасия Морозова (СамГМУ)
• "Лучший актерский ансамбль" — актерский состав концертной программы (МИР)
• "За профессиональное мастерство" — Евгений Семикин (СамГАУ)
• "Лучший перформанс" — коллектив "им. Аркадия Паровозова" (ПривГУПС)
• "Лучший номер в номинации "Цирковое искусство" — коллектив "На Грани" (СГСПУ)
• "Лучшая эстрадная миниатюра" — команда КВН "Сборная Факультетов" (СамГТУ)
• "За продвижение эстрадно-хорового искусства" — коллектив "Oblivion" (Самарский Университет)
• "Лучший номер в номинации "Уличный танец" — коллектив "ВМ" (Самарский Университет)
• "Лучший номер в номинации "Современный танец" — проект "сТАНЦиЯ" (ПГУТИ)
• "Лучший сольный номер" — Симизар Ганберова (ТГУ)
• "Лучшее выступление в номинации "Электронная музыка и диджеинг" — Абдулла Сангов (СГЭУ)
• "За многогранные навыки в медиа" — Валентина Белова и Дарья Якимова (СГЭУ)
• "За актуальное воплощение художественной идеи" — Марина Корщикова (СЮИ ФСИН)

Особый интерес вызвал "Приз зрительских симпатий", победителя которого выбирали путем онлайн-голосования. Обладателем специального приза от VK стала Сборная "СГЭУ" по чир-спорту "The Lions" — "Крылья надежды".

По итогам регионального фестиваля будет сформирована делегация от Самарской области для участия во всероссийском фестивале "Российская студенческая весна". Лучшие номера и арт-проекты представят регион на федеральном уровне.

Фестиваль студенческого творчества "Самарская студенческая весна –2025" традиционно проводится на территории Самарской области в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества "Российская студенческая весна" и является региональным этапом всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна". Организаторами областного фестиваля являются министерство молодежной политики Самарской области и Агентство по реализации молодежной политики Самарской области при организационном участии совета ректоров вузов Самарской области, администрации городского округа Самара, администрации городского округа Тольятти, администрации городского округа Сызрань и администрации городского округа Кинель.

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Последние комментарии

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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