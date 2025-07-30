Лето, не уходи: в августе Wink представит много комедийных премьер

Горькое и неизбежное расставание с летом онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) подсластит жизнерадостным кино и сериалами. Но не будут обделены вниманием поклонники и других жанров, а также детская аудитория. В августе продолжат выходить новые эпизоды комедийного экшен-сериала "Ухожу красиво 2" (18+) с Владимиром Яглычем в главной роли.

Филиппа Киркорова много не бывает, поэтому 8 августа в Wink.ru состоится цифровая премьера российской комедии "Братья" (18+). Славика, брата поп-короля, беззаботного сочинского бездельника и дамского угодника, сыграл комик Денис Дорохов. Внезапно Славик узнает об опасной болезни, спасти от которой может только родственник-донор. И надо же такому случиться, что единственный вариант — это Киркоров. Новоиспеченный брат готов на всё ради встречи с родственником, но он даже представить не может, к каким последствиям приведет его коварный план. Экстремальное выживание в лесу, знакомство с язычниками — лишь часть испытаний, которые встретятся на их пути. В фильме также снимались Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Эвклид Кюрдзидис, Татьяна Догилева, Александр Обласов и другие.

13 августа можно собирать у экранов всю семью, чтобы посмотреть доброе кино с анимационными героями "Домовенок Кузя" (6+). Домовенок сбегает из плена Бабы-яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее родителей. Кузе нужно найти свой волшебный сундучок, исполняющий желания. Казалось бы, цель уже близка, но на поиски Кузи и сундучка в наш мир проникает Баба-яга со своими коварными планами. В ролях Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Алика Смехова, Екатерина Стулова, Марк Богатырев и другие.

"Постучись в мою Тверь" (18+) предлагают авторы еще одной комедии, которая станет доступна в Wink.ru 14 августа. Городская фифа Алиса приезжает в Тверь, чтобы получить земельный участок на местной ферме. Но владелец Сергей, известный скверным характером, не желает его отдавать несмотря на все ее уловки. Не собирается сдаваться и Алиса, решив преодолеть все трудности деревенской жизни. В ролях Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Дмитрий Власкин, Анастасия Буткова и другие.

Комедийный семейный сериал "Миллиард проблем" (16+) можно будет смотреть в Wink.ru с 18 августа. На протяжении 17 серий малообеспеченная, но дружная семья Калачевых будет справляться с испытанием большими деньгами. Внезапно они становятся обладателями миллиарда рублей, получив вместе с ним и миллиард проблем. Справятся ли герои с искушениями, а главное, смогут ли сохранить эти средства, друзей и свою семью? В ролях Сергей Епишев, Анастасия Попова, Игорь Вуколов, Матвей Семенов, Алена Малахова, Варя Куприна и другие.

22 августа прекрасный повод собрать всю семью подарит цифровая премьера продолжения знаменитой франшизы "Три богатыря. Ни дня без подвига" (6+). У трех богатырей что ни день — подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, но и богатыри наши немаленькие. Озвучивали любимых героев Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский-Ромашов, Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова и другие.

На последние дни месяца припасена премьера еще одной комедии — "Зять" (18+) с Дмитрием Нагиевым и Яном Цапником выйдет на Wink.ru 28 августа. Жизнь примерного мужа и образцового отца Олега размеренна и спланирована на годы вперед. Но у судьбы свои планы: юная красавица дочь Алена влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона. Старых знакомых объединяет не просто дружба в далеком прошлом, а бурная во всех отношениях молодость. Настолько бурная, что Олег предпочитает скрывать ее даже от семьи. В фильме также снимались Ирина Пегова, Дарья Петриченко, Григорий Сиятвинда, Артем Минин, Никита Касьяненко, Люся Чеботина и другие.

Наконец, на август запланирована премьера американского приключенческого фэнтези-сериала "Библиотекари: Следующая глава" (12+). Дата премьеры будет раскрыта позднее. Библиотекарь‑путешественник из XIX века попадает в современный мир. Пытаясь вернуться домой, он пробуждает магию, которая распространяется по всему континенту. Чтобы возвратиться в свою эпоху и обуздать последствия содеянного, он объединяется с командой современных библиотекарей.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.