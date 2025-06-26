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Мастерские, дизайн-сессии, лаборатории: мероприятия форума "Команда 29" пройдут в трех городах Поморья На форуме "Область будущего" увеличится число смен и количество участников Участники "иВолги" смогут получить грантовую поддержку своего проекта до 1 млн рублей Работающая молодежь участвует в региональном отборочном этапе проекта ПФО "МолоТ" "День молодежи-2025" объединит тысячи жителей Самарской области

Молодежная политика Общество

Мастерские, дизайн-сессии, лаборатории: мероприятия форума "Команда 29" пройдут в трех городах Поморья

АРХАНГЕЛЬСК. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Межрегиональный молодежный форум "Команда 29" пройдет с 8 августа по 2 октября в трех городах: Архангельске, Северодвинске и Коряжме.

Фото: ГАУ Архангельской области "Молодежный центр"

Зарегистрироваться на образовательные треки можно на сайте myrosmol.ru.

В мероприятиях примут участие порядка 500 представителей регионов СЗФО от 18 до 35 лет: представители молодежных объединений, молодые предприниматели, волонтеры, студенты, авторы проектов и инициатив, ориентированных на развитие региона.

"В этом году форум "Команда 29" станет пространством, где молодые люди смогут пройти путь от идеи до реализации: создать стартап, спроектировать туристический маршрут, внести вклад в развитие студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" или подготовить качественную заявку на грант. Всё это — с поддержкой и участием лучших экспертов", — отметил исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.

В программе форума — четыре тематических направления, отражающие современные вызовы и потребности молодежи.

Так, в Северодвинске с 8 по 10 августа состоится мастерская "От замысла до стартапа", участники которой проработают идеи технологических и креативных стартапов. В Архангельске 15–16 августа пройдет дизайн-сессия "От идеи до кампуса", посвященная подготовке предложений по наполнению кампуса "Арктическая звезда". В Коряжме с 22 по 24 августа будет действовать лаборатория "От плана до маршрута" по формированию региональных турмаршрутов.

Финалом форума 2 октября в Архангельске станут публичные защиты проектов — для подачи на конкурс "Росмолодежь.Гранты".

Межрегиональный молодежный форум "Команда 29" — программа круглогодичного молодежного образовательного центра "Наука" и регионального агентства по делам молодежи — проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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