Мастерские, дизайн-сессии, лаборатории: мероприятия форума "Команда 29" пройдут в трех городах Поморья

Межрегиональный молодежный форум "Команда 29" пройдет с 8 августа по 2 октября в трех городах: Архангельске, Северодвинске и Коряжме.

Зарегистрироваться на образовательные треки можно на сайте myrosmol.ru.

В мероприятиях примут участие порядка 500 представителей регионов СЗФО от 18 до 35 лет: представители молодежных объединений, молодые предприниматели, волонтеры, студенты, авторы проектов и инициатив, ориентированных на развитие региона.

"В этом году форум "Команда 29" станет пространством, где молодые люди смогут пройти путь от идеи до реализации: создать стартап, спроектировать туристический маршрут, внести вклад в развитие студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" или подготовить качественную заявку на грант. Всё это — с поддержкой и участием лучших экспертов", — отметил исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.

В программе форума — четыре тематических направления, отражающие современные вызовы и потребности молодежи.

Так, в Северодвинске с 8 по 10 августа состоится мастерская "От замысла до стартапа", участники которой проработают идеи технологических и креативных стартапов. В Архангельске 15–16 августа пройдет дизайн-сессия "От идеи до кампуса", посвященная подготовке предложений по наполнению кампуса "Арктическая звезда". В Коряжме с 22 по 24 августа будет действовать лаборатория "От плана до маршрута" по формированию региональных турмаршрутов.

Финалом форума 2 октября в Архангельске станут публичные защиты проектов — для подачи на конкурс "Росмолодежь.Гранты".

Межрегиональный молодежный форум "Команда 29" — программа круглогодичного молодежного образовательного центра "Наука" и регионального агентства по делам молодежи — проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".