Мастерские, дизайн-сессии, лаборатории: мероприятия форума "Команда 29" пройдут в трех городах Поморья

Межрегиональный молодежный форум "Команда 29" пройдет с 8 августа по 2 октября в трех городах: Архангельске, Северодвинске и Коряжме.
Зарегистрироваться на образовательные треки можно на сайте myrosmol.ru.
В мероприятиях примут участие порядка 500 представителей регионов СЗФО от 18 до 35 лет: представители молодежных объединений, молодые предприниматели, волонтеры, студенты, авторы проектов и инициатив, ориентированных на развитие региона.
"В этом году форум "Команда 29" станет пространством, где молодые люди смогут пройти путь от идеи до реализации: создать стартап, спроектировать туристический маршрут, внести вклад в развитие студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая звезда" или подготовить качественную заявку на грант. Всё это — с поддержкой и участием лучших экспертов", — отметил исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич.
В программе форума — четыре тематических направления, отражающие современные вызовы и потребности молодежи.
Так, в Северодвинске с 8 по 10 августа состоится мастерская "От замысла до стартапа", участники которой проработают идеи технологических и креативных стартапов. В Архангельске 15–16 августа пройдет дизайн-сессия "От идеи до кампуса", посвященная подготовке предложений по наполнению кампуса "Арктическая звезда". В Коряжме с 22 по 24 августа будет действовать лаборатория "От плана до маршрута" по формированию региональных турмаршрутов.
Финалом форума 2 октября в Архангельске станут публичные защиты проектов — для подачи на конкурс "Росмолодежь.Гранты".
Межрегиональный молодежный форум "Команда 29" — программа круглогодичного молодежного образовательного центра "Наука" и регионального агентства по делам молодежи — проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.