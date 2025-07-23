Семья из Самарской области примет участие в заочном этапе Всероссийской игры "Семейная зарница"

22 июля стартовал заочный этап Всероссийской игры "Семейная зарница".

Проект направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также на укрепление семейных ценностей.

Организаторами выступают "Движение Первых", Государственный фонд "Защитники Отечества", Движение "Юнармия" и Центр "Воин".

В заочном этапе участвуют 79 семей из разных регионов страны. В их числе и семья Шваловых из Самарской области.

Глава семьи Сергей Швалов - военный, ветеран боевых действий. Два сына, Богдан и Владислав, уже на протяжении пяти лет активно участвуют во Всероссийском детско-юношеском военно-патриотическом движении "Юнармия". А мама Ольга Швалова хранит семейный очаг.

"Мы любим приключения! Решили, что будет интересно и полезно попробовать себя в командных испытаниях, где каждый из нас вносит свой вклад в общее дело. "Семейная зарница" - это не просто игра, это возможность провести время вместе и плечом к плечу пройти все испытания", - рассказала участник Всероссийской игры "Семейная зарница" Ольга Швалова.

Отборочный этап игры завершился 21 июля. В нем приняли участие 420 семей со всей страны. Участникам предстояло продемонстрировать знание истории России, умение сборки и разборки автомата, пройти полосу препятствий, показать навыки управления БПЛА и многое другое.

"Важно, что наставниками команд стали ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным", - подчеркнула статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Заочный этап продлится до 10 августа включительно. Он пройдет онлайн на платформе игры. Семьи примут участие в двух состязаниях: творческом, где нужно подготовить видеовизитку, а также интеллектуальном, где им предстоит пройти тестирование на знание основ российской государственности и военной истории России.

По итогам отбора в финал игры пройдут 24 семейные команды от каждого федерального округа страны.