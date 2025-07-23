На замену детских площадок в Самаре потребуется почти 9 млрд рублей

В Самарской области провели анализ состояния детских и спортивных площадок и необходимости их ремонта. Информация об этом прозвучала в среду, 23 июля, на оперативном совещании в правительстве региона под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.

Как было сказано на совещании, выявлено 4 376 площадок, которые требуют капитального ремонта. 67% из них (или 2920 площадок) находятся в Самаре, 9% (или 412 площадок) в Сызрани, 6% (или 245 объектов) в Тольятти, остальные — по другим муниципалитетам. В Самаре много проблемных площадок выявлено в Промышленном районе (476) и Октябрьском районе (625).

Мэр Самары Иван Носков отметил, что всего на ремонт и установку новых детских и спортивных площадок может потребоваться 8,8 млрд рублей. Большинство площадок (1441 шт) подлежат ремонту. По остальным объектам надо устанавливать новое оборудование.

"Поручил муниципалитетам до 1 октября 2025 г. провести инвентаризацию и представить сметы. Министерству ЖКХ — сформировать соответствующую региональную программу. Рассмотрим включение расходов на ремонт в бюджет 2026–2028 годов", — подытожил Вячеслав Федорищев.

Напомним, сейчас в регионе также планируется благоустройство общественных пространств и дворов в рамках нацпроекта.