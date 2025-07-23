Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание: ЖКХ, детские площадки и обращения жителей

В среду, 23 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Традиционно оно прошло в открытом режиме. Участники совещания обсудили перспективы финансирования объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Самарской области, анализ состояния детских площадок, рассмотрели обращения граждан. Особое внимание уделялось докладам об отработанных вопросах жителей по итогам поручений на предыдущих совещаниях.

Глава региона акцентировал внимание коллег на усилении подготовки к отопительному сезону: "Мы по каждому городу, каждому муниципальному образованию ведем эту работу предметно. Последняя аналитика показывает, что и в больших городах, и в Самаре, и в некоторых небольших населенных пунктах до сих пор не до конца видим весь комплекс мероприятий, необходимый для получения паспортов готовности. Прошу обратить на это внимание".

Особая задача в связи с этим - разъяснительная работа с управляющими компаниями и контроль получения паспортов готовности жилыми домами. "Подготовка к отопительному сезону каждый год начинается, по сути, сразу же по окончании предшествующего отопительного сезона. Мы с вами в этом процессе идем давно. Обращаю внимание глав муниципальных образований, коллег в правительстве, которые обеспечивают этот процесс: эта задача - важнейшая, и поэтому, если какие-то ресурсы необходимы сейчас дополнительно для решения этой задачи - обращайтесь. Если необходимо меры принимать на региональном уровне, чтобы вытянуть ситуацию в каком-то муниципальном образовании, - говорите. Лучше выправить ситуацию сейчас, пока задел еще есть, чтобы были и паспорта, и уверенность в готовности", - сказал губернатор.

Заместитель председателя правительства Самарской области Михаил Белоусов доложил о перспективах финансирования объектов ЖКХ в регионе в целях бесперебойного снабжения коммунальными услугами жителей. Была задача проанализировать ситуацию с наличием разработанных проектов в разрезе муниципалитетов и сопоставить с бюджетными возможностями региона.

Всего должны быть выполнены работы по 252 объектам капитального и некапитального характера, из них по 62 - с привлечением федерального финансирования, по 190 - за счет областного бюджета. Объем предусмотренных средств на все объекты - 26,8 млрд рублей.

В этом году реализуются 113 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. По поручению губернатора проведен анализ потребности в модернизации объектов (помимо тех, что уже в работе). Так, 20 объектов имеют актуальную проектную (сметную) документацию, по 10 объектам ее надо корректировать, по 30 - разработанная документация отсутствует. В областном бюджете 2026-2028 гг. на первостепенные объекты предлагается заложить более 2,9 млрд рублей.

Поручение губернатора - обеспечить софинансирование муниципалитетам на разработку проектно-сметной документации. Также заложить в бюджет 2026 года дополнительные средства на объекты водоснабжения и водоотведения.

По поручению Вячеслава Федорищева в регионе была проведена оценка состояния детских площадок. Доклад представил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Виталий Брижань. Всего в наличии имеется более 4000 площадок, из них большинство нуждается в ремонте или полной замене, причем большая часть - в Самаре. Был также заслушан доклад главы Самары Ивана Носкова по этой работе. Губернатор отметил, что не предложены конкретные типовые решения по площадкам и их финансовое обеспечение. Он поручил доработать задачу под контролем Михаила Белоусова, сформировав понятную программу по обновлению детских площадок.

Большую часть совещания посвятили отработке обращений граждан. Рассмотрели как результаты выполнения предыдущих поручений главы региона по вопросам жителей, так и новые жалобы.

"Главы муниципальных образований, у кого новые такие сообщения, - неделю на устранение, далее через неделю будем смотреть на то, что выполнено, - поручил Вячеслав Федорищев. - Взаимодействие с Центром управления регионом (ЦУР) должно быть у всех - и у глав, и у министров, у которых есть соприкосновение с проблемами, которые в первую очередь волнуют людей. Меня иногда упрекают, что на слишком маленьких проблемах акцентирую внимание - так из них жизнь состоит, поэтому я буду продолжать это делать. Здесь, на оперативном совещании, в ежедневной работе. И всех коллег призываю, настоятельно прошу такой постоянный мониторинг вести. Как только во всех муниципальных образованиях эта работа будет поставлена оперативно, у нас с вами через короткое время не останется того, что здесь показывали, потому что проблемы будут решаться оперативно на месте".

Недостаточность взаимодействия профильного министерства и администрации района глава региона отметил на примере ситуации в селе Сарбай Кинель-Черкасского района. Жители села обеспокоены отсутствием водоснабжения на протяжении месяца, сообщили об этом губернатору на его странице сети "ВКонтакте" - обвалилась скважина, новую до сих пор не сделали, воду подвозят, но не сообщают, когда будет восстановлено водоснабжение.

"Такие вещи считаю недопустимыми. Подвоз воды организован - хорошо, но бытовых вопросов это не решает", - отметил Вячеслав Федорищев.

Глава района Валерий Фролов доложил, что восстановить скважину не удалось и пришлось бурить новую рядом, в ближайшую субботу ее планируют подключать к системе водоснабжения.

"Не хватает здесь взаимодействия региона с муниципальным образованием. На такие ситуации нужно всегда лично реагировать, чтобы на месте контролировать. Выезжайте сейчас вместе с главой туда, - поручил он руководителю регионального минЖКХ Виталию Брижаню. - Оцените работы, которые были проведены и которые сейчас ведутся, и оттуда координируйте работу. И когда вам доложат в субботу, что работы проведены, выезжайте и смотрите". По итогам будет дана оценка действиям муниципалитета, с тем чтобы рекомендации в дальнейшем довести до всех глав.

По поручению губернатора также должен быть сформирован регламент, порядок реагирования на подобные происшествия. "Коллеги, здесь участие каждого министра, зампреда в работе своей отрасли должно характеризоваться личным касанием, выездом на место. Это железный принцип, от него отступать никогда нельзя", - заключил Вячеслав Федорищев.