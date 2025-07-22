Самарская область заняла три призовых места на премии "Лидеры туристической индустрии ПФО"

В Йошкар-Оле в главном зале Дворца Молодежи прошло награждение победителей премии "Лидеры туриндустрии Приволжского Федерального Округа".
Премия проводится при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО. Основная задача премии — совершенствование туристической инфраструктуры, улучшение уровня обслуживания и продвижение туристических возможностей территории. Участие в премии позволяет организациям укрепить деловую репутацию и привлечь новых клиентов. Победители не только удостаиваются почетных наград, но также имеют возможность обменяться лучшими практиками с другими участниками рынка.
В номинации "Экологический туризм в ПФО" золото завоевала Самарская область (флагманы направления — "Жигулевский заповедник", Национальный парк "Самарская Лука").
В номинации "Детский туризм ПФО" у Самарской области — серебро. Флагманы направления — ООО "Сказка странствий", ООО "Профцентр-Самара".
Серебро у Самарской области и в номинации "Приключенческий туризм и активный отдых в ПФО". Флагманы направления — Духовно-культурный кремль "Богатырская Слобода".
Премия оценивает вклад компаний и учреждений в развитие туристической отрасли. Победа служит подтверждением высокого качества сервиса и привлекательности природных достопримечательностей региона.
"Победа сразу в трех номинациях престижной премии — это признание большого потенциала Самарской области. Мы гордимся этими достижениями и будем продолжать развивать туристические возможности нашего региона", — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Последние комментарии
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣